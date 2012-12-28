Косметическая сеть «Лэтуаль» закроет свыше сотни магазинов
В 2025 году компания уже прекратила работу 93 точек, их общее количество сократилось на 10 процентов.
Директор по маркетингу компании Татьяна Ломтева отметила, что компания на постоянной основе пересматривает и оптимизирует розничную сеть в зависимости от эффективности конкретных локаций, трафика и изменения потребительского поведения.
«Закрытия магазинов – это плановая работа по повышению качества сети и её адаптации к текущим условиям рынка», — отметила она.
Ритейлер в начале года разослал множество уведомлений арендодателям о закрытии части своих торговых точек, — рассказал партнер сети. По его словам, ей не удалось получить лицензии на приобретение и реализацию известных парфюмерных и косметических брендов, в частности Chanel. Такая ситуация привела к сокращению ассортимента и падению продаж в физических магазинах, — отметил собеседник.
Компания также впервые с 2012 года зафиксировала чистый убыток свыше 1 млрд рублей.
Эксперты связывают это с перетоком покупателей в онлайн, недостаточным развитием офлайн-формата и снижением потребительской активности.В последние годы сеть «агрессивно» развивала собственную онлайн-платформу и меньше работала с офлайн-сегментом, — объяснил источник. Это, по его словам, могло негативно повлиять на трафик в торговых точках.
