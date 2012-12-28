В Липецкой области заработала «горячая линия» по клещам
«Горячая линия» будет работать до 10 мая.
На федеральном уровне работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный). В Липецкой области также открыты телефоны «горячей линии», они работают по графику: понедельник — четверг с 9:00 до 16:00, пятница — с 9:00 до 14:00.
Звонить можно в Центр гигиены и эпидемиологии: 30-88-57, 30-86-54, в отдел Роспотребнадзора в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском округах: (код 47467) 2-07-78, в отдел в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах: (код 47471) 2-14-21, 2-11-41, в отдел в Данковскоми Чаплыгинском округах, Лев-Толстовском районех: (код 47465) 6-23-90, 6-24-62, в отдел в Грязинском, Добринском, Усманском округах: (код 47461) 2-10-77, 2-44-12, в отдел в Лебедянском, Краснинском округах: (код 47466) 5-24-57, 5-24-55.
Санитарные врачи проконсультируют о правилах индивидуальной защиты от клещей, что делать и куда обращаться, если клещ присосался, куда обращаться в случае положительного результата на инфекции при исследовании клеща, какие основные признаки болезни, где и как можно сделать прививку от клещевого энцефалита, по какому графику работают лаборатории.
Напомним, с укусами клещей в медицинские организации Липецкой области обратились уже 308 человек, из них 119 детей. По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, 13,6% снятых с людей и доставленных в лаборатории клещей поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 6,8% — гранулоцитарным анаплазмозом человека, 0,5% — моноцитарным эрлихиозом человека . В 68,2% случаев клещи присасывались к людям на территориях домовладений и приусадебных участков (68,2%). Также клещи нападали на людей на природе (13,6%), на кладбищах (6,2%), в парках (3,6%), в садоводческих товариществах (2,9%) и прочих местах (4,9%).
