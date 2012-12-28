Всю неделю в Липецке не было даже неблагоприятных метеоусловий
Погода в Липецке
Кусок штукатурки упал с высоты девятого этажа на автомобиль
Происшествия
44-летний липчанин подозревается в убийстве матери
Происшествия
Энергетики хотят прекратить отопительный сезон в Липецке к 1 мая
Общество
Акт вандализма в Ельце записала уличная камера
Происшествия
В Липецкую область возвращается похолодание
Погода в Липецке
На одиннадцати улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: на улице снег, родители школьников рассказали, куда планируют поступать их дети
Общество
91-летняя липчанка умерла после пожара
Происшествия
Вор в маске и капюшоне отжал дверь магазина и вынес алкоголь и сигареты
Происшествия
«Ларгус» влетел в дерево на тротуаре: водитель госпитализирован
Происшествия
Читать все
Возмущения в очереди в кассу обернулись штрафом
Происшествия
Липчане внесли в программу долгосрочных сбережений 5,7 миллиарда рублей
Экономика
Субботник в Липецке: не только уборка, но и выбор объектов для благоустройства
Общество
В Липецкой области полторы тысячи детей не привиты ни от каких заболеваний
Общество
49-летняя женщина инвестировала в мошенников 719 000 рублей
Происшествия
22-летний геймер под угрозой публикации персональных данных перевёл мошеннику 50 000 рублей
Происшествия
33-летняя и 26-летний сожители получили 12 и 13 лет колонии за обустройство закладок
Происшествия
Вы согласны, что у природы нет плохой погоды?
Говорит Липецк
В Липецкой области заработала «горячая линия» по клещам
Здоровье
Всю неделю в Липецке не было даже неблагоприятных метеоусловий
Погода в Липецке
Читать все
Здоровье
205
54 минуты назад
1

В Липецкой области заработала «горячая линия» по клещам

«Горячая линия» будет работать до 10 мая.

С 27 апреля по 10 мая в рамках работы Всероссийской «горячей линии» по профилактике клещевого энцефалита и инфекций, передающихся клещами, специалисты  областных управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии ответят на вопросы жителей региона о клещах.

На федеральном уровне работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный). В Липецкой области также открыты телефоны «горячей линии», они работают по графику: понедельник — четверг с 9:00 до 16:00, пятница — с 9:00 до 14:00.

Звонить можно в Центр гигиены и эпидемиологии: 30-88-57, 30-86-54, в отдел Роспотребнадзора в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском округах: (код 47467) 2-07-78, в отдел в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах: (код 47471) 2-14-21, 2-11-41, в отдел в Данковскоми Чаплыгинском округах, Лев-Толстовском районех: (код 47465) 6-23-90, 6-24-62, в отдел в Грязинском, Добринском, Усманском округах: (код 47461) 2-10-77, 2-44-12, в отдел в Лебедянском, Краснинском округах: (код 47466) 5-24-57, 5-24-55.

Санитарные врачи проконсультируют о правилах индивидуальной защиты от клещей, что делать и куда обращаться, если клещ присосался, куда обращаться в случае положительного результата на инфекции при исследовании клеща, какие основные признаки болезни, где и как можно сделать прививку от клещевого энцефалита, по какому графику работают лаборатории.

Напомним, с укусами клещей в медицинские организации Липецкой области обратились уже 308 человек, из них 119 детей. По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, 13,6% снятых с людей и доставленных в лаборатории клещей поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 6,8% —  гранулоцитарным анаплазмозом человека, 0,5% — моноцитарным эрлихиозом человека . В 68,2% случаев клещи присасывались к людям на территориях домовладений и приусадебных участков (68,2%). Также клещи нападали на людей на природе (13,6%), на кладбищах (6,2%), в парках (3,6%), в садоводческих товариществах (2,9%) и прочих местах (4,9%).
Комментарии (1)

Липчанка
10 минут назад
Почему слабая обработка в городе, в парках , лесных зонах и вообще обработка от клещей ведётся?
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
