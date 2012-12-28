Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Читать все
В России
4
31 минуту назад

Доля отечественных вин в РФ достигла 63 процентов

Этому способствовал рекорд в сборе урожая винограда.

Доля отечественного вина на рынке России приблизилась к 63 процентам на фоне рекордного урожая винограда и роста производства на 11,5 процента в 2025 году, — заявили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Патрушева.

В Москве 18-19 ноября 2026 года пройдет пятый Российский винодельческий форум. Он станет ключевой отраслевой площадкой для обсуждения приоритетов развития виноградарства и виноделия, а также вопросов регулирования рынка и международного сотрудничества.

«Благодаря рекордному урожаю винограда и росту производства на 11,5 процента в 2025 году доля российских вин на рынке приблизилась к 63 процентам, а продажи отечественной продукции продолжают расти», — отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, чьи слова приводятся в сообщении.

Он подчеркнул, что в 2026 году важно усилить международное сотрудничество со странами БРИКС, поддержать малое и среднее виноделие и обеспечить устойчивость отрасли в условиях новых регуляторных вызовов, — передает РИА Новости.

Патрушев, в свою очередь, напомнил, что с момента принятия закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» прошло более пяти лет.

«За это время в нашей стране качественно изменился подход к производству вина, повысился уровень профессионализма в отрасли, сформировались правила, которые соответствуют мировым стандартам. В результате появился свой отличный продукт, который готовы выбирать потребители», — рассказал он.

По словам вице-премьера, это положительно отражается на производственных показателях: темпы закладки виноградников в России — одни из самых высоких в мире, увеличивается выпуск вина. Для сохранения такой динамики правительство ежегодно направляет на поддержку отрасли значительные средства, — отметил Патрушев.
вино
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить