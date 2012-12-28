Доля отечественных вин в РФ достигла 63 процентов
Этому способствовал рекорд в сборе урожая винограда.
В Москве 18-19 ноября 2026 года пройдет пятый Российский винодельческий форум. Он станет ключевой отраслевой площадкой для обсуждения приоритетов развития виноградарства и виноделия, а также вопросов регулирования рынка и международного сотрудничества.
«Благодаря рекордному урожаю винограда и росту производства на 11,5 процента в 2025 году доля российских вин на рынке приблизилась к 63 процентам, а продажи отечественной продукции продолжают расти», — отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, чьи слова приводятся в сообщении.
Он подчеркнул, что в 2026 году важно усилить международное сотрудничество со странами БРИКС, поддержать малое и среднее виноделие и обеспечить устойчивость отрасли в условиях новых регуляторных вызовов, — передает РИА Новости.
Патрушев, в свою очередь, напомнил, что с момента принятия закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» прошло более пяти лет.
«За это время в нашей стране качественно изменился подход к производству вина, повысился уровень профессионализма в отрасли, сформировались правила, которые соответствуют мировым стандартам. В результате появился свой отличный продукт, который готовы выбирать потребители», — рассказал он.
По словам вице-премьера, это положительно отражается на производственных показателях: темпы закладки виноградников в России — одни из самых высоких в мире, увеличивается выпуск вина. Для сохранения такой динамики правительство ежегодно направляет на поддержку отрасли значительные средства, — отметил Патрушев.
