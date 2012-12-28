В России
47
35 минут назад

Мошенники стали использовать схему обратного перевода денег

Деньги, которые пришли якобы от незнакомца, почти наверняка украдены у третьего лица. Если человек вернет такой перевод, то станет частью в преступной цепочке по обналичиванию похищенных средств и может попасть в базу данных ЦБ о мошеннических операциях.

Мошенники стали переводить на карты россиян деньги, а затем обращаться к ним в мессенджерах с просьбой вернуть эту сумму — в случае если выполнить просьбу, есть риск блокировки карт, — рассказал РИА Новости эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава.

«Мошенники стали использовать схему «обратного перевода», то есть переводить на карты россиян деньги, а затем обращаться к ним в мессенджерах с просьбой вернуть эту сумму денег на конкретный счет. Это ловушка, цель которой сделать из добропорядочного гражданина «дропа», то есть соучастника преступления. Просьба вернуть деньги на другую карту напрямую втягивает жертву в преступную цепочку по обналичиванию похищенных средств», — пояснил эксперт.

Он добавил, что деньги, которые пришли якобы от незнакомца, почти наверняка украдены у третьего лица. Если человек вернет такой перевод, то станет частью в преступной цепочке по обналичиванию похищенных средств и может попасть в базу данных ЦБ о мошеннических операциях.

«Как только ваши реквизиты оказываются в этой базе — а они туда попадают автоматически, если отправитель украденных денег написал заявление в полицию, — ваши карты и счета могут быть полностью заблокированы во всех банках страны», — сообщил эксперт.

Кучава отметил, что по закону банк имеет право приостановить использование карты, онлайн-банка или других электронных средств платежа, пока данные числятся в черном списке ЦБ. Однако если информация поступила от МВД, то банки уже обязаны сделать это.

«Деньги на счете не пропадают, но получить к ним доступ можно будет только лично в отделении банка с паспортом», — уточнил он.

По его словам, если россияне столкнутся с просьбой от незнакомца перевести якобы ошибочный перевод, то «единственное и безоговорочное» правило здесь — ни в коем случае не переводить их самому. Он отметил, что следует сразу же позвонить в свой банк по официальному номеру, указанному на карте, сообщить о несогласованном поступлении средств и попросить инициировать процедуру официального возврата платежа по реквизитам отправителя.

«Это единственный законный и безопасный способ вернуть деньги, который не даст мошенникам вас подставить», — резюмировал эксперт.
мошенники
деньги
переводы
