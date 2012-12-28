Мошенники стали использовать схему обратного перевода денег

Деньги, которые пришли якобы от незнакомца, почти наверняка украдены у третьего лица. Если человек вернет такой перевод, то станет частью в преступной цепочке по обналичиванию похищенных средств и может попасть в базу данных ЦБ о мошеннических операциях.