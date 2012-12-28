В России
48
сегодня, 18:20

Двухметровые сугробы обнаружены в Кузбассе

В посёлке Центральный Рудник Тисульского района Кемеровской области зафиксирована высота снежного покрова в 172 сантиметра. Это на 42 сантиметра выше среднемноголетних значений для конца апреля, сообщает VSE42.RU со ссылкой на данные новокузнецкого синоптика Алёны Поскрёбышевой.

На других таёжных метеостанциях Кемеровской области показатели скромнее, но всё равно остаются повышенными — от 30 до 46 сантиметров, что также превышает климатическую норму на 10–30 сантиметров.

«Синоптик отмечает, что измерения на станциях обычно фиксируют меньшие значения, чем в глубине леса. В глухой тайге снежные запасы традиционно выше, чем на пунктах наблюдений, поэтому фактическое количество снега в лесных массивах может быть ещё больше», — пишет издание.

