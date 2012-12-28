Лежачая женщина оказалась взаперти в квартире с умершим сыном — на помощь пришли спасатели
Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, что благоустроят в городе, и новая школа уперлась в Минобороны
Молодой липчанин оформил на себя семь банковских счетов, а их использовали для теневых операций
В Госдуме приняли закон о передаче региональных мер соцзащиты Социальному фонду
Госдума приняла в первом чтении законопроект, обеспечивающий предоставление территориальным органам Соцфонда России субсидий из региональных бюджетов для соцподдержки граждан, предусмотренной нормативными актами субъектов РФ.
Цели и условия предоставления таких субвенций будут устанавливаться соглашениями между органом управления государственного внебюджетного фонда Российской Федерации и высшим исполнительным органом соответствующего субъекта РФ, заключаемыми в порядке, установленном правительством.
Проект закрывает существующий пробел, позволяя регионам быстрее и юридически корректно доводить дополнительные меры поддержки до граждан через инфраструктуру федерального фонда, и, по сути, направлен на устранение правовой неопределенности в межбюджетных отношениях между субъектами РФ и государственными внебюджетными фондами, рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.
«Ключевая новация заключается в предоставлении регионам права напрямую «софинансировать» отдельные решения государственных внебюджетных фондов, в первую очередь, Соцфонда, путем предоставления субвенций из бюджета субъекта РФ. Ранее подобный механизм на уровне Бюджетного кодекса РФ был прописан нечетко, что создавало риски для оперативного введения дополнительных мер поддержки граждан», — пояснил он.
Что касается изменений на практике, то регион, видя острую социальную потребность (например, доплаты к пенсиям отдельным категориям или расширение перечня получателей детских пособий), сможет оперативно направить средства в фонд, минуя длительные процедуры изменения федерального законодательства, — разъяснил депутат.
«Цели и условия предоставления субвенций будут фиксироваться в соглашениях между региональным правительством и органом управления фонда. Порядок заключения таких соглашений утвердит правительство РФ — это обеспечит единообразие правоприменения и исключит злоупотребления. Субвенция — это строго целевые средства. Регион не просто передает деньги, а определяет, на какую именно социальную меру они пойдут. Фонд, в свою очередь, не сможет использовать их на иные цели», — подчеркнул Алтухов.
В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2027 года.
