В России
63
49 минут назад

ФАС проверит повышение стоимости обучения в вузах

Слуцкий попросил ФАС России проверить обоснованность роста цен на обучение в вузах и обеспечить ежегодный контроль.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил руководителю ФАС России Максиму Шаскольскому письмо с просьбой провести проверку обоснованности повышения стоимости обучения в российских вузах, а также обеспечить ежегодный контроль за ценами на платное образование, — передает ТАСС со ссылкой на документ.

«Мы призываем ФАС к тотальной проверке роста стоимости обучения в российских высших учебных заведениях, а также требуем ввести ежегодный жесткий контроль цен на платное обучение. Каждый ребенок в стране должен иметь шанс учится в лучшем вузе страны», — заявил Слуцкий.

В обращении приводятся данные Минобрнауки России, согласно которым в 2025 году стоимость обучения в российских вузах для поступающих на первый курс выросла в среднем на 12% по сравнению с 2024 годом. Отдельно отмечается ситуация со студентами, уже зачисленными на программы. Указывается, что в соответствии с законодательством увеличение стоимости после заключения договора допускается только с учетом уровня инфляции. Но, по приведенным данным, для студентов, поступивших в 2022 году, совокупный рост стоимости обучения за несколько лет составил около 30%.

Руководитель молодежной организации ЛДПР Марат Шипов, выступивший соавтором инициативы, заявил, что на выставке «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» были представлены итоги глобального мониторинга возможностей молодежи.

«Цифры наглядно показывают, что множество вузов по всей стране игнорируют нормы закона, которые запрещают поднимать стоимость выше официальной инфляции. Ценники выросли на 30%, 60%, а где-то и на все 100%. Мы, в ЛДПР, с этим категорически не согласны», — отметил он.
вузы
образование
0
0
0
0
0

