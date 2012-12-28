Строительство новой школы в Липецке уперлось в Минобороны
Общество
Андрей Панасович раскрыл подробности трагедии на улице Космонавтов
Общество
Центральные улицы города будут перекрыты на время эстафеты ЛГТУ
Общество
Дело об организации убийств двух москвичей из-за квартир рассматривают присяжные в Липецке
Происшествия
Полы моют раз в год на Пасху, а штрафы платят из карманов жильцов
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Пришла с маникюра, выпила рюмку и пырнула мужа ножом: дело об убийстве ушло в суд
Происшествия
Найденное в лесополосе тело может принадлежать пропавшему в феврале липчанину
Происшествия
41-летняя сотрудница организации по оказанию услуг передала данные о мужчине знакомой
Происшествия
41-летний мужчина сел на два года за стрельбу в мотоциклиста
Общество
Читать все
Андрей Панасович раскрыл подробности трагедии на улице Космонавтов
Общество
Главный тренер считает, что «Металлург» не заслуживал поражения в Рязани
Спорт
Сегодня в Липецке: город начнут строить заново, что входит в компенсационный пакет мечты
Общество
ФАС, прокуратура и Госжилинспекция не сумели победить частный сельский водоканал
Общество
Кражу дорогого парфюма записала камера наблюдения
Происшествия
Случайные собутыльники вывезли липчанина на окраину города и обокрали
Происшествия
Липецкие рукопашники научились новым приёмам у легенд единоборств
Спорт
«Фольксваген» выбросил «Ладу» под «Рено»: пострадали два человека
Происшествия
Липчанин нашёл под лавочкой банковскую карту и отправился по магазинам
Происшествия
На Соколе горел башенный кран
Происшествия
Читать все
В России
1
сегодня, 12:10

В Минтрансе рассказали о правилах проезда авто по Крымскому мосту в 2026 году

Проезд по Крымскому мосту на электромобилях и гибридах попал под запрет.

Перед началом нового туристического сезона Министерство транспорта России напомнило правила проезда по Крымскому мосту в 2026 году. Соответствующее сообщение опубликовано пресс-службой ведомства 22 апреля.

«Гибридным авто и электромобилям проезд запрещен. Владельцам этих транспортных средств необходимо выбрать другой маршрут — Р-280 «Новороссия», — говорится в сообщении ведомства.

Проезд по Крымскому мосту закрыт для всех типов грузовых авто с массой более 1,5 тонн с грузом и без него, цельнометаллическим фургонам с коммерческими кузовами, будками и изотермами, а также пассажирским фургонам, которые переоборудованы под коммерческие перевозки, — пишут «Известия».

Для легковых автомобилей правила проезда остаются прежними: автомобили с негабаритным грузом отправляют на стационарный инспекционно-досмотровый комплекс, а сотрудники Минтранса проводят полный досмотр всего проезжающего транспорта, а также самих граждан и их багажа на специально оборудованных площадках.

Начальник управления Госавтоинспекции Республики Крым Анатолий Борисенко 16 января сообщал о возможности введения ограничений для транспорта, проезжающего по Крымскому мосту. По его словам, что введение ограничения на проезд транспортных средств массой 1,5 тонн и более позволит снизить нагрузку на мост. Борисенко добавил, что в ведомстве понимают возможный рост количества машин на трассе Р-280 «Новороссия» и планируют сделать ее четырехполосной.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
