В Минтрансе рассказали о правилах проезда авто по Крымскому мосту в 2026 году
Проезд по Крымскому мосту на электромобилях и гибридах попал под запрет.
«Гибридным авто и электромобилям проезд запрещен. Владельцам этих транспортных средств необходимо выбрать другой маршрут — Р-280 «Новороссия», — говорится в сообщении ведомства.
Проезд по Крымскому мосту закрыт для всех типов грузовых авто с массой более 1,5 тонн с грузом и без него, цельнометаллическим фургонам с коммерческими кузовами, будками и изотермами, а также пассажирским фургонам, которые переоборудованы под коммерческие перевозки, — пишут «Известия».
Для легковых автомобилей правила проезда остаются прежними: автомобили с негабаритным грузом отправляют на стационарный инспекционно-досмотровый комплекс, а сотрудники Минтранса проводят полный досмотр всего проезжающего транспорта, а также самих граждан и их багажа на специально оборудованных площадках.
Начальник управления Госавтоинспекции Республики Крым Анатолий Борисенко 16 января сообщал о возможности введения ограничений для транспорта, проезжающего по Крымскому мосту. По его словам, что введение ограничения на проезд транспортных средств массой 1,5 тонн и более позволит снизить нагрузку на мост. Борисенко добавил, что в ведомстве понимают возможный рост количества машин на трассе Р-280 «Новороссия» и планируют сделать ее четырехполосной.
