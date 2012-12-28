Дело об организации убийств двух москвичей из-за квартир рассматривают присяжные в Липецке
У страховых мошенников предлагают отбирать автомобили
Среди инициатив РСА — создание единой базы мошенников, которая позволит страховым компаниям обмениваться информацией о подозрительных случаях и признаках мошенничества.
Среди прочего, предлагается создать единую базу. С ее помощью страховые компании смогут обмениваться информацией о подозрительных случаях и признаках мошенничества. Еще одна инициатива — отбирать у водителей, признанных судом виновными в мошенничестве, права на срок от одного до трех лет. А сам автомобиль, на котором было совершено преступление, — конфисковывать.
Дискуссия об ужесточении наказания за махинации со страховкой ведутся не первый месяц. В частности, глава Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин настаивал, что для водителей, замеченных в махинациях со сфабрикованными страховыми случаями, должна следовать уголовная ответственность.
«Только неотвратимость судебного наказания может искоренить мошенничество», — уверен он.
МВД в свою очередь предлагало создать специализированный список клиентов, где будут указаны водители, неоднократно претендовавшие на выплаты по полисам ОСАГО в результате типичных дорожных происшествий с одним и тем же составом участников, а также граждане, чьи показания признаны противоречивыми.
