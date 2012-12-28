Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В России
41
сегодня, 13:42

В Минпромторге назвали размер техсбора на электронику

Министерство промышленности и торговли РФ предложило установить порядок выплаты технологического сбора продавцами электроники.

Минпромторг разработал порядок, размер и сроки выплаты технологического сбора, который начнет взиматься с продавцов ноутбуков и смартфонов с 1 сентября 2026 года, — передает РБК со ссылкой на документы министерства.

Отмечается, что документы были представлены на совещании Минпромторга с участниками рынка. Их содержание подтвердили в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Согласно материалам, сбор также может составить 100 рублей для телефонов проводной связи с беспроводной трубкой и 25 рублей для других телефонных аппаратов. Платеж должны будут вносить производители и поставщики техники - юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Предполагается, что сбор начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Он будет взиматься до допуска продукции к продаже. После подачи уведомления о вводе товара в оборот система в течение трех дней рассчитает сумму платежа, который необходимо будет оплатить в течение 10 рабочих дней. В случае своевременной оплаты продажа товара будет разрешена.

В Минпромторге рассказали, что работа ведется в том числе с привлечением бизнес-сообществ, отраслевых объединений и заинтересованных организаций. Там добавили, что ставки техсбора будут утверждены отдельным распоряжением правительства, проект которого внесен в установленном порядке.
Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить