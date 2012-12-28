В Минпромторге назвали размер техсбора на электронику
Министерство промышленности и торговли РФ предложило установить порядок выплаты технологического сбора продавцами электроники.
Отмечается, что документы были представлены на совещании Минпромторга с участниками рынка. Их содержание подтвердили в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
Согласно материалам, сбор также может составить 100 рублей для телефонов проводной связи с беспроводной трубкой и 25 рублей для других телефонных аппаратов. Платеж должны будут вносить производители и поставщики техники - юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Предполагается, что сбор начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Он будет взиматься до допуска продукции к продаже. После подачи уведомления о вводе товара в оборот система в течение трех дней рассчитает сумму платежа, который необходимо будет оплатить в течение 10 рабочих дней. В случае своевременной оплаты продажа товара будет разрешена.
В Минпромторге рассказали, что работа ведется в том числе с привлечением бизнес-сообществ, отраслевых объединений и заинтересованных организаций. Там добавили, что ставки техсбора будут утверждены отдельным распоряжением правительства, проект которого внесен в установленном порядке.
