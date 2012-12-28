сегодня, 11:50
Свыше 20 поездов задерживаются из-за повреждений на железной дороге в Ростовской области
Поезда задерживаются с опозданием до семи часов.
«О движении поездов в Ростовской области. Из-за повреждения инфраструктуры в результате постороннего вмешательства в работу железнодорожного транспорта на станции Персиановка, которое произошло 20 апреля, в настоящее время с опозданием до 7 часов в пути задерживаются 23 пассажирских поезда», — говорится в сообщении.
Речь идет о поездах № 50 Санкт-Петербург — Кисловодск, № 126 Москва — Новороссийск, № 138 Нижний Новгород — Кисловодск, № 326 Пермь — Новороссийск, № 36 Санкт-Петербург — Адлер, № 84 Москва — Адлер, № 4 Москва — Кисловодск, № 418 Самара — Адлер, № 122 Санкт-Петербург — Новороссийск, № 12 Москва — Анапа, № 104 Москва — Адлер, № 152 Москва — Анапа, № 252 Санкт-Петербург — Владикавказ, № 30 Москва — Новороссийск, № 102 Москва — Адлер, № 143 Кисловодск — Москва, № 11 Анапа — Москва, № 125 Новороссийск — Москва, № 339 Новороссийск — Нижний Новгород, № 49 Кисловодск — Санкт-Петербург, № 249 Новороссийск — Москва, № 121 Новороссийск — Санкт-Петербург, № 29 Новороссийск — Москва, — добавили в ФПК.
Уточняется, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В настоящее время по станциям Ростов и Лихая обеспечена погрузка питания в 11 поездов, — отметили в ФПК.
