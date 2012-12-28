В Липецкой области еще один аномально жаркий день

В выходные температура воздуха начнет опускаться к обычным показателям.





В ближайшие сутки территория Липецкой области останется в области повышенного атмосферного давления, сохранится аномально жаркая погода. В отдельных районах возможны кратковременные дожди с грозами. 23 и 24 мая при прохождении через регион холодного атмосферного фронта ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температурный фон понизится.Среднесуточные температуры составят: 22 мая — 23-24 градуса тепла, что на 7-8 градусов выше нормы, 23 и 24 мая — 18-20 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 мая в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, ночью 3-8 м/сек, днем 9-14 м/сек, при грозе порывы до 15-18 м/сек. Температура ночью будет от +13 до +18, днем — от +27 до +32.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +13 до +15 градусов, днем — от +29 до +31 градусов.День 22 мая стал самым теплым в Липецке в 1939 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году — 0 градусов.