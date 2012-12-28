сегодня, 17:22
Штраф и конфискация пилы: пустивший сосну на баню мужчина легко отделался
И избежал судимости по уголовной статье.
Об истории, которая произошла в конце января этого года, мы рассказывали. 57-летний мужчина во время строительства бани обнаружил, что стройматериалов для подпорок навеса не хватает, и отправился за ними в лес, не имея документов на заготовку и вывоз древесины.
Он взял у знакомого трактор и цепную пилу, выбрал подходящую сосну, спилил ее и вывез из лесного массива к месту стройки. Но сотрудники лесничества вместе с полицейскими по следам волочения определили место, куда было отвезено дерево, и установили «ёлочного браконьера». Мужчина признал вину и возместил ущерб Министерству лесного хозяйства Липецкой области — 46,6 тысячи рублей.
Изначально задонцу грозила ещё и уголовная ответственность — до двух лишения свободы со штрафом до 200 тысяч рублей. Но поскольку мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, совершил преступление небольшой тяжести, признал вину и раскаялся, полностью возместил причиненный ущерб, совершил добровольное пожертвование на нужды СВО, судом удовлетворено его ходатайство о прекращении уголовного дела и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 15 000 рублей. Также у него конфисковано орудие преступления — бензопила. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
