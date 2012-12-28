Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Космическая» детская площадка у «Звездного» из-за вандалов стала скромнее
Происшествия
«Совесть подсудимых не позволяет говорить им о своей невиновности»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: трагедия на трассе «Дон», новая развязка у «Елецкого» и битва поваров
Общество
37-летняя липчанка поцарапала ключом «БМВ Х5» и «Ауди Q7» соседей
Происшествия
Липчанка обвинила бригаду «скорой» в отказе от госпитализации ее матери
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В субботу по центру Липецка опять побегут: изменятся маршруты общественного транспорта
Общество
Сегодня в Липецке: участникам субботника не нальют, глупое начальство и токсичные коллеги
Общество
В Грязях 51-летний мужчина выпал с пятого этажа
Происшествия
Жара задержится в Липецкой области
Погода в Липецке
Читать все
Липчанка обвинила бригаду «скорой» в отказе от госпитализации ее матери
Общество
Вход на Зеленый остров откроют для горожан 23 мая
Общество
Ночной дозор: Светлана Бедрова побывала на предприятии, ответственном за чистоту Липецка
Общество
Реконструкцию пешеходного моста на Карьере проторговали в четвертый раз
Общество
«Битва за дверь»: компания «Строймастер» обозначила позицию по ЖК «Архитектор»
Общество
В парке «Молодежный» сгорел водосточный коллектор
Происшествия
«Вода хлещет, жесть!»: подвал на Звездной заливает водой
Общество
Цены на бензин в Липецкой области росли медленнее
Общество
В районах Коровино-Сырское и 9 микрорайоне отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области еще один аномально жаркий день
Погода в Липецке
Читать все
Общество
926
сегодня, 16:01
3

«Битва за дверь»: компания «Строймастер» обозначила позицию по ЖК «Архитектор»

В начале мая глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Липецкой области Евгению Шаповалову проверить жалобы жильцов ЖК «Архитектор»  в микрорайоне «Университетский» на действия застройщика — ООО СЗ «Строймастер». Покупатели квартир не нашли обещанных сквозных подъездов в трех из семи подъездах жилого комплекса.

Мы получили комментарий от компании «Строймастер», и вот как она объясняет сложившуюся ситуацию:

«ЖК «Архитектор» является флагманским проектом компании, состоит из нескольких домов. Сейчас введен в эксплуатацию первый дом. На начальном этапе проектирования в доме планировались сквозные подъезды с выходом и на улицу, и во двор. Однако в процессе строительства застройщик внес изменения в проект: часть секций сделали непроходными, оставив вход только со стороны двора.

Для определенной инициативной группы жильцов это стало поводом для объявления «священной войны». Звучат громкие слова об обманутых ожиданиях. Но если копнуть глубже, возникает логичный вопрос: ради чего мы пошли на этот шаг?

Любое изменение проекта —  это не прихоть, а строгая экономика. Отказавшись от части сквозных проходов, компания перенаправила бюджет проекта на организацию беспрецедентной для Липецка системы безопасности.

Вместо «проходного двора» комплекс получил полноценную закрытую премиум-территорию:

● Архитектурный забор по периметру;

● Автоматические ворота для спецтехники (пожарных, скорой, разгрузки);

● Калитки с магнитными замками;

● Круглосуточное видеонаблюдение;

● Полноценный пункт охраны (КПП).
1/6

Проще говоря, компания выбрала безопасность детей, играющих во дворе, исключив появление там посторонних. Для удобства тех, чьи подъезды стали непроходными, организован доступ через соседние секции. Казалось бы, отличный апгрейд для жилья высокого класса. Но активистам нужны двери.

Главный аргумент протестующих — «нам обещали другое». Однако строительство велось строго в рамках 214-ФЗ. Договор долевого участия (ДДУ) предусматривает право застройщика вносить изменения в проектные решения, включая площади, входные группы и места общего пользования.

Документация прошла все обязательные согласования и процедуры. Нарушений законодательства нет, и многочисленные инициированные проверки, результаты которых ожидаются со дня на день, лишь подтвердят этот сухой юридический факт. Отношения застройщика и дольщиков лежат исключительно в гражданско-правовой плоскости.

При этом компания предложила два предельно прозрачных варианта решения проблемы:

● Вариант А: Оставляем все как есть. Жильцы получают полностью безопасную закрытую территорию с КПП, охраной и автоматикой.

● Вариант Б: Застройщик возвращает сквозные подъезды. Но экономика неумолима: в этом случае улучшенная система безопасности отменяется. Двор закрывается обычным стандартным забором без автоматики и круглосуточной охраны.

Логичный шаг — провести голосование и узнать волю большинства. Но инициативная группа отказывается голосовать именно в таком ключе. Позиция сводится к ультиматуму: «Оставьте нам закрытую территорию и верните двери». 

При этом количество голосов именно за возврат проходов не превышает 25% от общего количества собственников дома, что явно не является большинством. 
Важный нюанс: дом уже сдан. По закону, чтобы сейчас вернуть проходные подъезды, требуется общее собрание и 100% голосов всех собственников. Готовы ли все жильцы отказаться от КПП ради экономии 20 шагов до соседнего входа для части соседей? Большой вопрос. 

Застройщик уже несколько недель пытается найти компромиссное решение, которое устроит всех жителей комплекса. 

То, что компания открыта к диалогу, подтверждает другая ситуация в этом же ЖК. Жильцы попросили доработать зону безопасности на выездах из подземного паркинга. Застройщик не стал отписываться регламентами, а оперативно разработал проект и готов реализовать его за свой счет. Сейчас управляющая компания собирает подписи. Если большинство скажет «за» — проект будет выполнен. Это пример нормального, взрослого взаимодействия.

canvas.png

01d95a18-501d-426a-957e-401d55310bfa.png

Компания даже предлагала недовольным вернуть деньги за квартиры, но вместо расторжения договоров люди пошли снимать видеоролики. Это наталкивает на мысль, что реальная цель — не решение проблемы, а медийный хайп и раскачивание лодки, чтобы получить все и сразу.

Инфраструктура дома — это общая ответственность. Застройщик готов улучшать среду, но на основе компромиссов, закона и экономики, а не под давлением шантажа».

Материалы предоставлены ООО СЗ «Строймастер».

«Строймастер»
ЖК «Архитектор»
54
0
27
6
5

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Маша
24 минуты назад
Не мудрено что стройка встала. Картинки на бумажках не соответствуют реальности. Я уж молчу про цены на жилье...
Ответить
Вопрос
52 минуты назад
Почему при возвращении сквозных подъездов отменяется улучшенная система безопасности? Как это связано? Подъезды ведь будут также доступны только владельцам ключей?
Ответить
Грамотный комментарий
53 минуты назад
Комментарий от застройщика безукоризнен. Вопрос: какой % от недовольных в следующий раз будет покупать (инвестировать в строительство) у данной компании?
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить