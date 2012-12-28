«Битва за дверь»: компания «Строймастер» обозначила позицию по ЖК «Архитектор»

В начале мая глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Липецкой области Евгению Шаповалову проверить жалобы жильцов ЖК «Архитектор» в микрорайоне «Университетский» на действия застройщика — ООО СЗ «Строймастер». Покупатели квартир не нашли обещанных сквозных подъездов в трех из семи подъездах жилого комплекса.





Мы получили комментарий от компании «Строймастер», и вот как она объясняет сложившуюся ситуацию:«ЖК «Архитектор» является флагманским проектом компании, состоит из нескольких домов. Сейчас введен в эксплуатацию первый дом. На начальном этапе проектирования в доме планировались сквозные подъезды с выходом и на улицу, и во двор. Однако в процессе строительства застройщик внес изменения в проект: часть секций сделали непроходными, оставив вход только со стороны двора.Для определенной инициативной группы жильцов это стало поводом для объявления «священной войны». Звучат громкие слова об обманутых ожиданиях. Но если копнуть глубже, возникает логичный вопрос: ради чего мы пошли на этот шаг?Любое изменение проекта — это не прихоть, а строгая экономика. Отказавшись от части сквозных проходов, компания перенаправила бюджет проекта на организацию беспрецедентной для Липецка системы безопасности.Вместо «проходного двора» комплекс получил полноценную закрытую премиум-территорию:● Архитектурный забор по периметру;● Автоматические ворота для спецтехники (пожарных, скорой, разгрузки);● Калитки с магнитными замками;● Круглосуточное видеонаблюдение;● Полноценный пункт охраны (КПП).Проще говоря, компания выбрала безопасность детей, играющих во дворе, исключив появление там посторонних. Для удобства тех, чьи подъезды стали непроходными, организован доступ через соседние секции. Казалось бы, отличный апгрейд для жилья высокого класса. Но активистам нужны двери.Главный аргумент протестующих — «нам обещали другое». Однако строительство велось строго в рамках 214-ФЗ. Договор долевого участия (ДДУ) предусматривает право застройщика вносить изменения в проектные решения, включая площади, входные группы и места общего пользования.Документация прошла все обязательные согласования и процедуры. Нарушений законодательства нет, и многочисленные инициированные проверки, результаты которых ожидаются со дня на день, лишь подтвердят этот сухой юридический факт. Отношения застройщика и дольщиков лежат исключительно в гражданско-правовой плоскости.При этом компания предложила два предельно прозрачных варианта решения проблемы:● Вариант А: Оставляем все как есть. Жильцы получают полностью безопасную закрытую территорию с КПП, охраной и автоматикой.● Вариант Б: Застройщик возвращает сквозные подъезды. Но экономика неумолима: в этом случае улучшенная система безопасности отменяется. Двор закрывается обычным стандартным забором без автоматики и круглосуточной охраны.Логичный шаг — провести голосование и узнать волю большинства. Но инициативная группа отказывается голосовать именно в таком ключе. Позиция сводится к ультиматуму: «Оставьте нам закрытую территорию и верните двери».При этом количество голосов именно за возврат проходов не превышает 25% от общего количества собственников дома, что явно не является большинством.Важный нюанс: дом уже сдан. По закону, чтобы сейчас вернуть проходные подъезды, требуется общее собрание и 100% голосов всех собственников. Готовы ли все жильцы отказаться от КПП ради экономии 20 шагов до соседнего входа для части соседей? Большой вопрос.Застройщик уже несколько недель пытается найти компромиссное решение, которое устроит всех жителей комплекса.То, что компания открыта к диалогу, подтверждает другая ситуация в этом же ЖК. Жильцы попросили доработать зону безопасности на выездах из подземного паркинга. Застройщик не стал отписываться регламентами, а оперативно разработал проект и готов реализовать его за свой счет. Сейчас управляющая компания собирает подписи. Если большинство скажет «за» — проект будет выполнен. Это пример нормального, взрослого взаимодействия.Компания даже предлагала недовольным вернуть деньги за квартиры, но вместо расторжения договоров люди пошли снимать видеоролики. Это наталкивает на мысль, что реальная цель — не решение проблемы, а медийный хайп и раскачивание лодки, чтобы получить все и сразу.Инфраструктура дома — это общая ответственность. Застройщик готов улучшать среду, но на основе компромиссов, закона и экономики, а не под давлением шантажа».