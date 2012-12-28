В районах Коровино-Сырское и 9 микрорайоне отключат холодную воду

Ремонтные работы на сетях 22 мая станут причиной отключений холодной воды на 24-х улицах в районах Коровино-Сырское и 9 микрорайоне, сообщили в «РВК-Липецк».



С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 32 по улице Черноземной, № 44 по улице Западной, № 45 в 9 микрорайоне, № 2а по улице Авиационной, в частном секторе улиц Донецкой, Днепровской, Черноземной, Западной, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Садовой, Калинина, Пролетарской, переулков Макаренко, Рылеева, Рядового.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.22 мая плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 20а по улице 9 Мая, №№ 6а, 109а по улице Московской, №№ 664, 702, 708, 726, 765, 794, 809, 847, 879, 889, 971, 1047 в садоводчестве «Дачный 3», обесточат садоводчество «Дачный 4».С 14:00 до 17:00 не будет света в садоводчестве «Цементник», в Ссёлках – в домах №№ 1, 1г, 1д, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 38 по улице Апраксина, №№ 4, 44 по улице Грибной, № 17 по улице Палисадной, № 1 по улице Ракитной, № 6а по улице Сокольской, на улицах 1 Мая, 300-летия флота России, Гагарина, Кирова, Комарова, Космонавтов, Краеведческой, Ленина, Лесной, Набережной, Провинциальной, Пушкина, Советской, Учительской.