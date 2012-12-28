Общество
46
15 минут назад
В районах Коровино-Сырское и 9 микрорайоне отключат холодную воду
Ремонтные работы на сетях 22 мая станут причиной отключений холодной воды на 24-х улицах в районах Коровино-Сырское и 9 микрорайоне, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
22 мая плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 20а по улице 9 Мая, №№ 6а, 109а по улице Московской, №№ 664, 702, 708, 726, 765, 794, 809, 847, 879, 889, 971, 1047 в садоводчестве «Дачный 3», обесточат садоводчество «Дачный 4».
С 14:00 до 17:00 не будет света в садоводчестве «Цементник», в Ссёлках – в домах №№ 1, 1г, 1д, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 38 по улице Апраксина, №№ 4, 44 по улице Грибной, № 17 по улице Палисадной, № 1 по улице Ракитной, № 6а по улице Сокольской, на улицах 1 Мая, 300-летия флота России, Гагарина, Кирова, Комарова, Космонавтов, Краеведческой, Ленина, Лесной, Набережной, Провинциальной, Пушкина, Советской, Учительской.
0
0
0
0
0
Комментарии