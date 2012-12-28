Цены на бензин в Липецкой области росли медленнее

Однако полностью рост цен на топливо не прекратился.

Цены на бензин продолжили расти в Липецкой области на прошлой неделе, хотя их рост немного замедлился. Подорожали все четыре наблюдаемых вида топлива. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 13 по 18 мая.Цена на бензин за последнюю отчетную неделю в среднем выросла на 0,07% и составила 66,50 рубля за литр (неделей ранее — 66,45 рубля за литр). На 0,07% выросла стоимость двух видов топлива: цена бензина АИ-92 составила 63,27 рубля за литр против 63,23 рубля, а бензин марки АИ-95 подорожал с 68,76 рубля за литр до 68,81 рубля. На 0,22% увеличилась цена бензина АИ-95 и составила 94,32 рубля (неделей ранее 94,11 рубля за литр). На столько же (0,22%) подорожало дизельное топливо — с 74,26 до 74,42 рубля. Рост цен составил от 4 до 21 копеек.