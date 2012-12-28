сегодня, 17:26
Попавший в яму водитель отсудил у дорожников почти 323 тысячи рублей
Автомобилисту возместит ущерб «Дорожное агентство Липецкой области».
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, водитель угодил в яму на дороге Елец-Долгоруково-Тербуны в сторону Ельца, в результате были повреждены два колеса автомобиля.
В месте ДТП не было предупреждающих о дефекте дорожного полотна знаков. Оперативное управление участком дороги регионального значения осуществляет ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области», которое в свою очередь заключило госконтракт на ее содержание с ОГУП «Липецкдоравтоцентр».
Оба учреждения иск не признали. Но суд возложил ответственность за ДТП на «Дорожное агентство Липецкой области». При этом агентство вправе предъявить «Липецкдоравтоцентру» регрессное требование.
