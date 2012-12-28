От ЦБ в апреле ждут снижения ставки до 14,5%
«Ситуация с инфляцией, на которую ЦБ в первую очередь ориентируется, принимая решение по ставке, в I квартале развивается по нижней границе базового прогноза. Банк России ожидал, что годовой темп роста цен по итогам I квартала составит 5,8-6,8%. Росстат сообщил, что показатель в марте составил 5,9%», — пояснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
В то же время, по его словам, экономическая ситуация в начале года, наоборот, оказалась хуже прогноза. ЦБ ждал, что рост ВВП в I квартале составит 1,1-2,1%. При этом, как отчитался Минэк, показатель не вырос, а снизился — в январе на 2,1%, а в феврале — на 1,5% в годовом выражении. Данных за квартал пока нет.
С другой стороны, пока высока неопределенность из-за конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, ожидается, что бюджетные расходы будут больше запланированных. А инфляционные ожидания всё еще остаются повышенными. Поэтому ЦБ будет уменьшать ставку медленно и аккуратно, чтобы не нарушить сформировавшийся баланс.
