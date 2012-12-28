Липчане могут сделать предзаказ на смартфоны серии HUAWEI nova 15 со скидкой

В МТС стартовал предзаказ на смартфоны HUAWEI nova 15 Pro и HUAWEI nova 15. Линейка создана для тех, кто ценит качественные портретные фото, удобные функции с искусственным интеллектом и долгую работу без подзарядки. В период с 16 по 30 апреля на устройства действует скидка в размере 3 тысяч рублей.

Серия HUAWEI nova 15 доступна в конфигурациях 256 ГБ и 512 ГБ. HUAWEI nova 15 Pro представлен в мятном, лавандовом, белом и чёрном цветах, а HUAWEI nova 15 – в мятном, белом и чёрном.





Ключевая особенность серии – система камер с поддержкой ультрареалистичной съёмки. Впервые в HUAWEI nova 15 Pro обе камеры оснащены объективами с ультрареалистичным модулем цветопередачи. Такая технология с использованием до 1,5 млн спектральных каналов в девяти цветовых диапазонах более точно передает оттенки и детали изображения.

HUAWEI nova 15 Pro создает портреты студийного уровня, сохраняя естественность деталей как на основной, так и на фронтальной камере. Портретный ультраобъектив 50 МП передает мельчайшие детали, сохраняя естественную текстуру и глубину изображения.

Линейка отличается лаконичным дизайном. Корпус HUAWEI nova 15 Pro из алюминиевого сплава, HUAWEI nova 15 – из композитного материала. Обе модели оснащены защитным стеклом Kunlun Glass и имеют сертификат защиты SGS, что гарантирует безопасность и экологичность устройств. Версия Pro дополнительно получила покрытие с повышенной устойчивостью к царапинам. Смартфоны оснащены дисплеями с пиковой яркостью до 4000 нит и типовой яркостью до 1600 нит, что позволяет комфортно пользоваться устройством при различном освещении.





Для поддержки продолжительной работы смартфоны оснащены емкими и мощными аккумуляторами: HUAWEI nova 15 Pro – 6500 мА·ч, HUAWEI nova 15 – 6000 мА·ч. Поддержка быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge мощностью до 100 Вт быстро восполнит заряд и сократит время простоя устройства.

Смартфоны поддерживают функции на базе искусственного интеллекта. Например, устройство поможет с выбором лучшего кадра или удалит объект с фото. Также доступно управление жестами, что позволяет прокручивать страницы и делать скриншоты. В гаджетах реализована технология двустороннего шумоподавления, которая повышает четкость передачи голоса во время вызовов.





Цены на новинки с учетом скидки в МТС:

- nova 15 Pro (256 ГБ) – 41 990 рублей;

- nova 15 Pro (512 ГБ) – 46 990 рублей;

- nova 15 (256 ГБ) – 33 990 рублей;

- nova 15 (512 Гб) – 38 990 рублей.





