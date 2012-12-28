В России
48 минут назад
ФАС направила запросы по ценам производителям упаковки
С заявлением об одновременном повышении отпускных цен на упаковку обратился Национальный союз мясопереработчиков.
В службу с заявлением об одновременном повышении отпускных цен на упаковку обратился Национальный союз мясопереработчиков
Заявители отмечают, что более 30 поставщиков упаковки разослали письма о повышении цен до 35% практически одновременно и используя одинаковые формулировки. В связи с этим мясопереработчики попросили ФАС России проверить поставщиков на предмет согласованных действий участников рынка.
Компании должны предоставить в ФАС России информацию о причинах роста оптово-отпускных цен по всем видам реализуемой продукции за период с 1 января 2026 года.
В случае выявления признаков нарушений служба будет применять меры антимонопольного реагирования.
