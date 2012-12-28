В Малайзии задержали два танкера с россиянами на борту
Власти Малайзии задержали два танкера по подозрению в незаконной перегрузке дизельного топлива, среди членов экипажа числятся граждане России.
«В результате проверки было установлено, что оба судна находились в соединенном состоянии и подозревались в осуществлении перекачки нефти с одного судна на другое без разрешения», — заявил директор MMEA штата Пенанг Мухаммад Суффи Мохд Рамли.
По его данным, общий объем изъятого топлива оценивается примерно в 800 тысяч литров. Также в рамках операции были задержаны 22 члена экипажа, являющиеся гражданами Малайзии, Мьянмы, России, Филиппин и Индонезии.
Накануне сообщалось, что Береговая охрана Швеции провела досмотр сухогруза Hui Yuan, который следовал под флагом Панамы из России в испанский Лас-Пальмас. В посольстве России в Стокгольме сообщили, что российских граждан нет среди экипажа судна. Позднее задержанному Швецией судну Hui Yuan разрешили покинуть страну.
