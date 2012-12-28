65-летний мужчина попался пьяным за рулём мотоблока

Мотоблок с прицепной телегой конфискован в пользу государства.

Усманский районный суд приговорил 65-летнего мужчину к 240 часам обязательных работ и лишению прав на 2,5 года за пьяную езду… на мотоблоке! Мужчину осудили по части первой статьи 264.1 УК РФ, а мотоблок с прицепной телегой конфискован в пользу государства.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, усманец уже получал административное наказание за пьяную езду. Но вечером 6 сентября прошлого года он сель пьяным за руль мотоблока «Хопер» с прицепной телегой и был остановлен сотрудниками ДПС. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.
6

Дед
6 минут назад
Мотоблок это сельхозинвеньарь
Ответить
Всезнающий
7 минут назад
А с чего это? А если выпимши на лошадь сяду, её тоже конфискуют?
Ответить
Очевидец
19 минут назад
А что. на мотоблок нужны права?
Ответить
ZZZZ
12 минут назад
Где-то писали - права тракториста
Ответить
это как?
22 минуты назад
мотоблок не является тс. это что они еще велосипеды собрались конфисковывать?
Ответить
ZZZZ
12 минут назад
На огороде своем можешь кататься сколько влезет, а попался на дороге общего пользования, значит попал - даже велосипедист если.
Ответить
Крестьянин
23 минуты назад
Нашли у кого имущество отбирать в пользу государства ! В Москве слабо феррари или ломбарджине отобрать у золотой молодёжи которая под кайфом ,а тут обычный мужик- трудяга попался !
Ответить
Житель
5 минут назад
Хорошо, что не пытался скрыться, а то была бы погоня со стрельбой...
Ответить
