65-летний мужчина попался пьяным за рулём мотоблока

Мотоблок с прицепной телегой конфискован в пользу государства.

Усманский районный суд приговорил 65-летнего мужчину к 240 часам обязательных работ и лишению прав на 2,5 года за пьяную езду… на мотоблоке! Мужчину осудили по части первой статьи 264.1 УК РФ, а мотоблок с прицепной телегой конфискован в пользу государства.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, усманец уже получал административное наказание за пьяную езду. Но вечером 6 сентября прошлого года он сель пьяным за руль мотоблока «Хопер» с прицепной телегой и был остановлен сотрудниками ДПС. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.