На Кубани в результате атаки беспилотников погиб мирный житель
В результате налета украинских дронов в поселке Саук-Дере Крымского района погиб мужчина. Мужчина стоял на балконе многоквартирного дома, когда рядом взорвался беспилотник.
Трагедия произошла в посёлке Саук-Дере Крымского района. Фрагменты сбитого дрона смертельно ранили мужчину, который в этот момент находился на балконе многоквартирного жилого дома.
Губернатор выразил соболезнования и пообещал, что местная администрация окажет семье погибшего всю необходимую помощь, — сообщает RT.
«Прошу жителей соблюдать все меры безопасности. В случае объявления угрозы атаки БПЛА в муниципалитете не выходить на улицу и не подходить к окнам», — подчеркнул Кондратьев.
В селе Молдаванское обломки БПЛА упали на одной из улиц, произошло возгорание, которое ликвидировали. Пострадавших и разрушений нет. Еще одни обломки упали рядом с жилым домом — пострадавших нет. В хуторе Меккерстук Крымского района БПЛА упал на частный дом. Пострадавших нет, здание получило серьезные повреждения, семья переехала к родственникам.
В пригороде Крымска фрагменты беспилотника упали в поле, возгорание потушили. В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили крышу частного дома, пострадавших нет. Во всех случаях на месте работают оперативные и специальные службы, — передает Bfm.Ru.
