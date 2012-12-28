Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Проводы в армию закончились поножовщиной
Происшествия
Ремонт липецкой поликлиники №1 продолжится
Общество
Обманутая мошенниками 19-летняя липчанка забрала валюту и украшения на 6,7 миллиона у девочки-подростка
Происшествия
Евгения Фрай: «Мы все здесь не для галочки собрались»
Общество
Школьница попала под машину 22-летнего водителя
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Компания из Воронежской области взяла контракт в Липецке на дорожную разметку
Общество
Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область ночные заморозки
Погода в Липецке
Недалеко от ранее найденной в Ельце человеческой ноги обнаружено скетелированное тело
Происшествия
Гостья незаметно обчистила счета знакомых
Происшествия
Читать все
В бывшую поликлинику на улице Шкатова переедет Центр медицины катастроф
Общество
35-летний липчанин заплатил мошенникам за интим-услуги 53 900 рублей
Происшествия
По ДТП с 13-летней девочкой возбуждено уголовное дело
Общество
31 декабря жительница Грязей воткнула нож в ногу мужа: дело дошло до суда
Происшествия
Подпольную мастерскую по переделке оружия нашла в Липецкой области ФСБ
Происшествия
Таксистка присвоила забытый девочкой в машине телефон
Происшествия
«А будет ли платить мэрия за сжигание отходов жизнедеятельности горожан?»
Общество
У жителя Сырского нашли 14 пакетиков с наркотиками — мужчину посадили на три года и два месяца
Происшествия
Класс пожарной опасности в лесах понижен до первого уровня
Общество
Недалеко от ранее найденной в Ельце человеческой ноги обнаружено скетелированное тело
Происшествия
Читать все
В мире
49
сегодня, 14:28

Иран согласился открыть Ормузский пролив на две недели

Безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен в течение двух недель.

Иран открывает Ормузский пролив для прохода судов на две недели, проход будет возможен через координацию с иранскими вооруженными силами и с учетом технических ограничений, — заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«На срок в две недели безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен через координацию с иранскими вооруженными силами и с учетом технических ограничений», — говорится в заявлении.

Первые суда утром 8 апреля прошли через Ормузский пролив в Оманский залив после объявления о временном прекращении огня, достигнутом между США и Ираном, — передает ТАСС со ссылкой на сервис отслеживания движения судов MarineTraffic.

По данным сервиса, греческий балкер NJ Earth в 08:44 UTC (11:24 мск) пересек пролив и сейчас находится в Оманском заливе. Судно Daytona Beach под флагом Либерии вышло из иранского порта Бендер-Аббас и прошло пролив транзитом в 06:59 UTC (09:59 мск).

Также в сообщении сервиса отмечается, что на данный момент в Персидском заливе находятся несколько сотен судов, среди которых 426 танкеров и более 50 газовозов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде.

По утверждению иранского Совбеза, в число пунктов предложения, с которым согласились США, входят положения о сохранении контроля над Ормузским проливом за Ираном, снятии с Тегерана всех санкций, продолжении обогащения исламской республикой урана, а также выводе всех войск США из Ближнего Востока.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить