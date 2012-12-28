В мире
49
сегодня, 14:28
Иран согласился открыть Ормузский пролив на две недели
Безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен в течение двух недель.
«На срок в две недели безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен через координацию с иранскими вооруженными силами и с учетом технических ограничений», — говорится в заявлении.
Первые суда утром 8 апреля прошли через Ормузский пролив в Оманский залив после объявления о временном прекращении огня, достигнутом между США и Ираном, — передает ТАСС со ссылкой на сервис отслеживания движения судов MarineTraffic.
По данным сервиса, греческий балкер NJ Earth в 08:44 UTC (11:24 мск) пересек пролив и сейчас находится в Оманском заливе. Судно Daytona Beach под флагом Либерии вышло из иранского порта Бендер-Аббас и прошло пролив транзитом в 06:59 UTC (09:59 мск).
Также в сообщении сервиса отмечается, что на данный момент в Персидском заливе находятся несколько сотен судов, среди которых 426 танкеров и более 50 газовозов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде.
По утверждению иранского Совбеза, в число пунктов предложения, с которым согласились США, входят положения о сохранении контроля над Ормузским проливом за Ираном, снятии с Тегерана всех санкций, продолжении обогащения исламской республикой урана, а также выводе всех войск США из Ближнего Востока.
