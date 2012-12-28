В России
126
сегодня, 17:10

Цена ОСАГО в «красных регионах» с декабря подскочила до двух-трех раз

Средняя стоимость полисов ОСАГО в Республике Ингушетия с декабря выросла в 2,8 раза, а в Новосибирской области — в 2,2 раза, сообщили «Известиям» в bip.ru, где проанализировали данные 2,5 млн пользователей. В целом по стране полисы для начинающих водителей подорожали примерно на 14%. Это произошло после того, как с 9 декабря 2025 года Центральный Банк России (ЦБ РФ) расширил тарифный коридор для легковых автомобилей на 15% в обе стороны и вдвое повысил территориальный коэффициент для регионов из «красной зоны».

В Банке России пояснили «Известиям», что подорожание в этих субъектах связано с высокой убыточностью ОСАГО и недостаточностью собранных премий для покрытия выплат. При этом, по данным Автоматической идентификационной системы (АИС) страхования, рост средней цены полиса в этих регионах за неполные три месяца 2026 года по сравнению с таким же периодом 2025-го оказался ниже. В Новосибирской области он составил 42%, а в Ингушетии — 46%, сообщили в пресс-службе регулятора. В Национальной страховой информационной системе уточнили, что средняя стоимость полиса достигла 11,87 тыс. и 8,8 тыс. рублей соответственно.

При этом в ЦБ подчеркнули: изменение коэффициента не привело к росту цен по всем новым полисам. Страховщики повышают тариф прежде всего для водителей с повышенным уровнем риска и неблагонадежных клиентов. На этом фоне в регионе уже усилили борьбу с мошенничеством.

Поэтому 19 марта регулятор опубликовал проект указания с предложением снизить коэффициенты для ряда территорий. Для Новосибирска показатель предлагают уменьшить с 3,12 до 2,34, для Бердска — с 2,48 до 1,86. Дальнейшая корректировка будет зависеть от того, как изменится ситуация с убыточностью ОСАГО, добавили в ЦБ.

