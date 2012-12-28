Небо чистое: за неделю в атмосферном воздухе Липецка превышений ПДК не фиксировалось
Сегодня в Липецке: «серым» зарплатам снова конец, особый режим и реальна ли амнистия по долгам
сегодня, 17:10
Цена ОСАГО в «красных регионах» с декабря подскочила до двух-трех раз
В Банке России пояснили «Известиям», что подорожание в этих субъектах связано с высокой убыточностью ОСАГО и недостаточностью собранных премий для покрытия выплат. При этом, по данным Автоматической идентификационной системы (АИС) страхования, рост средней цены полиса в этих регионах за неполные три месяца 2026 года по сравнению с таким же периодом 2025-го оказался ниже. В Новосибирской области он составил 42%, а в Ингушетии — 46%, сообщили в пресс-службе регулятора. В Национальной страховой информационной системе уточнили, что средняя стоимость полиса достигла 11,87 тыс. и 8,8 тыс. рублей соответственно.
При этом в ЦБ подчеркнули: изменение коэффициента не привело к росту цен по всем новым полисам. Страховщики повышают тариф прежде всего для водителей с повышенным уровнем риска и неблагонадежных клиентов. На этом фоне в регионе уже усилили борьбу с мошенничеством.
Поэтому 19 марта регулятор опубликовал проект указания с предложением снизить коэффициенты для ряда территорий. Для Новосибирска показатель предлагают уменьшить с 3,12 до 2,34, для Бердска — с 2,48 до 1,86. Дальнейшая корректировка будет зависеть от того, как изменится ситуация с убыточностью ОСАГО, добавили в ЦБ.
