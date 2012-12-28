Экономика
516
сегодня, 15:31
3

Липецкая область оказалась в топ-30 по зарплатам в малых и средних населенных пунктах

Зарплаты в малых и средних населенных пунктах оказались на 16,4% ниже, чем в крупных. 

Липецкая область заняла 29 место в рейтинге российских регионов по зарплатам в малых и средних населённых пунктах. Рейтинг подготовило РИА «Новости».

В Липецкой области жители таких населенных пунктов получали в  2025 году 65,6 тысячи рублей ежемесячно. Разрыв в пользу крупных городов составил 16,4%. При этом рост провинциальных зарплат в Липецкой области в сравнении с предыдущим годом составил 15,8%. На среднемесячную зарплату житель малого и среднего населенного пункта региона может купить 3,01 фиксированного набора товаров и услуг.

В рейтинге регионы выстроены по отношению средней зарплаты в малых и средних городах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Средние зарплаты определены на основе официальной муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2025 год с учётом выплаты НДФЛ. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг рассчитана в среднем за 12 месяцев 2025 года. В рейтинг не вошли города федерального значения — Москва, Санкт-Петербург, Севастополь. 

Первое место в рейтинге занял Ненецкий автономный округ: средней зарплаты в провинции этого региона хватает, чтобы приобрести 5,56 фиксированного набора товаров и услуг. На второй позиции расположился Ямало-ненецкий автономный округ с результатом в 5,46 стандартного набора на среднюю зарплату. Замыкает первую тройку Магаданская область с результатом 5,46 стандартного набора на среднюю зарплату. в целом по стране медианное значение соотношения средней зарплаты в провинции и стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится по итогам 2025 года на уровне 2,8. При том, в малых и средних городах люди зарабатывают всего на 12% меньше, чем жители крупных центров. Для сравнения: в 2024 году отставание составляло 13%, а в 2023-м — все 25%. 
Комментарии (3)

Гы-гы
сегодня, 18:36
Рождаемость растёт, средняя зарплата увеличивается, эфективные менеджеры поднимают экономику, незаменимые специалисты строят дома, школы, детские сады, больницы. Врачи с учителями богатеют, рабочие от безделья не знают куда деньги девать, надоело яхты покупать да в свои коттеджи в Дубай летать. Отдохнуть хочеться на работе до 70 лет. Рай в одной из областей страны.
Гоша
сегодня, 17:04
На наш фиксированный набор товаров и услуг с голоду подохнешь, на собак выделяют средств на содержание столько же сколько считают минимальный бюджет на детей
vlad
сегодня, 16:21
Приехал представитель из Головного офиса (Москва). Было собрание, на котором задали вопрос о повышении заработной платы. В ответ интересуется:"А сколько получаете?". Назвали цифру. "Для провинции достаточно!" - таков ответ.
