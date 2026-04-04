На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

5 апреля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся жители восьми улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до завершения работ отключат холодную воду в домах №№ 5/2, 5/3, 7, 7/2, 9а по улице Семашко, №№ 6/2, 6/3, 6/4 по улице Липовской, № 1 по улице Нижней Логовой, №№ 13, 13а, 15 по улице Зегеля, №№ 1а, 1б на площади Плеханова, № 3 по улице Плеханова, №№ 6е, 28, 30, 30е по улице Московской, №№ 1, 3 по улице Бехтеева. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
наивный
вчера, 18:17
что случилось с водой, барахло после стирки колом стоит ,даже после супер полоскания??
Юрий
04.04.2026 18:25
Спасибо, что предупреждаете, можно заранее запастись водой.
Гость
04.04.2026 17:12
Обязательно в выходной!
