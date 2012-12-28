Все новости
Общество
1095
сегодня, 13:06
17

В ресторане «Халиф» нашли нарушения порядка учета алкогольной продукции

После событий вечера 14 февраля ресторан проверяют чиновники и полицейские.

Сразу же после того, как четверых молодых людей в субботу вечером госпитализировали с отравлениями в областную детскую больницу с вечеринки в ночном клубе ICON на улице Советской, в ресторан «Халиф», на втором этаже которого отмечали День всех влюбленных, пришли с проверкой в сопровождении полиции сотрудники регионального министерства торговли.

В «Халифе» проверяющие искали контрафактный алкоголь, но ничего такого не нашли. Однако контролеры установили факты нарушения порядка учёта алкогольной продукции и ее оборот без документов. Все факты зафиксированы. Как уже сообщал GOROD48, в отношении обслуживавшего вечеринку бармена «Халифа» составлен административный протокол по ст. 14.16 КоАП РФ за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

«В настоящее время продолжается проверка фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. В случае подтверждения данной информации владельцам заведения грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей и аннулирование лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» , — сообщило сегодня правительство области.

Что думают на этот счет в ресторане «Халиф» и в ночном клубе ICON, неизвестно. Ни по одному из телефонов, указанный на сайтах этих организаций, никто не отвечал.
Комментарии (17)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
вернуть
3 минуты назад
службу в армии 2 года, за год от смартфонов не отвыкнут даже
Ответить
Просто
4 минуты назад
Рыба тухнет с головы... нет никакого контроля со стороны соответствующих органов. Все шевеления только после ЧП!
Ответить
Красавы
11 минут назад
То есть не сразу опечатали клуб - а дали 2 дня на вывоз всего палева
Ответить
Гость
36 минут назад
Самих проверяющих надо проверить, на коррупцию с халифом! Самое главное не нашли, а мелочь с барменом зафиксировали, типо что бы не просто так приходили.
Ответить
Юрий
25 минут назад
Да как они найдут, после шумихи сразу всё вывезли...
Ответить
Житель улицы Советской
38 минут назад
Ни кому из жителей нашей улицы нет покоя в ночное время от этого заведения Халиф,я думаю что многие в этом меня поддержат! Закрытие или существенные временные ограничения этого заведения помогли бы решить многие вопросы.
Ответить
Алина
39 минут назад
в модный базар бы тоже зашли - разрешения проверили бы на проживание в Липецке. ну и налоги заодно
Ответить
Не хило
47 минут назад
Палёнку по ресторанной цене продовать. Это ж какой навар.
Ответить
м
55 минут назад
...искали контрафактный алкоголь...., а искали когда? уже после ЧП,так все уж вывезли,если б сразу в тот же момент начали искать...
Ответить
Пожелания - требования
57 минут назад
Закройте эту Лампу Алладина если такой бардак. А главное что бы другим подобным заведениям неповадно было.
Ответить
Светлана
сегодня, 13:20
Всю леваю водку с прятали нужно следующий раз рейд делать ?
Ответить
Петя
49 минут назад
Букварь нужно тебе срочно купить
Ответить
Еще комментарии
