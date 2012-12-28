Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
В ресторане «Халиф» нашли нарушения порядка учета алкогольной продукции
После событий вечера 14 февраля ресторан проверяют чиновники и полицейские.
В «Халифе» проверяющие искали контрафактный алкоголь, но ничего такого не нашли. Однако контролеры установили факты нарушения порядка учёта алкогольной продукции и ее оборот без документов. Все факты зафиксированы. Как уже сообщал GOROD48, в отношении обслуживавшего вечеринку бармена «Халифа» составлен административный протокол по ст. 14.16 КоАП РФ за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
«В настоящее время продолжается проверка фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. В случае подтверждения данной информации владельцам заведения грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей и аннулирование лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» , — сообщило сегодня правительство области.
Что думают на этот счет в ресторане «Халиф» и в ночном клубе ICON, неизвестно. Ни по одному из телефонов, указанный на сайтах этих организаций, никто не отвечал.
