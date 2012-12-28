27 работников пищекомбината отсудили зарплату за вынужденный простой

Елецкий районный суд рассмотрел в этом году уже 27 исков о невыплаченной зарплате работникам предприятия ООО «Пищевой комбинат УСАГРО».Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в декабре 2025 года руководители предприятия сообщили сотрудникам, что они больше не должны ходить на работу, и зарплату им платить не будут. Но при этом режим простоя на предприятии не вводился. А время, в течение которого сотрудник фактически числится на предприятии, но лишен возможности работать, расценивается как вынужденный прогул.Многочисленные факты невыплаты зарплаты руководство комбината объясняет отсутствием денег и предстоящей процедурой банкротства — в отношении юрлица уже введена процедура наблюдения.По 27-му иску суд вынес решение о взыскании с работодателя в пользу сотрудника не выплаченную зарплату, а также средний заработок за время вынужденного прогула — всего 165,9 тысячи рублей, а также компенсацию за задержку зарплаты и морального вреда — вместе ещё 23,3 тысячи рублей. По всем предыдущим иска также присудили деньги работникам.