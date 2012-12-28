Здоровье
388
сегодня, 10:20
10

Женщина-инвалид отсудила у Тербунской ЦРБ двойную стоимость инсулина

Больница своевременно не обеспечивала инвалида третьей группы инсулином, и женщина остудила потраченные на лекарство деньги и компенсацию морального вреда.

Тербунский районный суд взыскал с Тербунской ЦРБ в пользу женщины-инвалида не только потраченные на лекарства деньги — 4 036 рублей, но и компенсацию морального вреда — ещё 5 000 рублей.

«Медицинское учреждение своевременно не обеспечивало инвалида третьей группы инсулином, в связи с чем пациентка была вынуждена купить препарат, относящийся к числу жизненно необходимых, за собственные средства. Были нарушены права инвалида на льготное предоставление лекарственных препаратов», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Добавим, что с 22 апреля министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина ежедневно сообщает через соцсети о поступлении льготных лекарственных препаратов на склад «Липецкфармации» и их распределении по аптечным пунктам по областной и федеральной льготам. Речь идёт о жизненно важных медикаментах, которые льготники могут получить бесплатно по рецепту врача.
Комментарии (10)

Ну, Ну..
26 минут назад
"с 22 апреля министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина ежедневно сообщает через соцсети" - через какие соцсети, ТЕЛЕГРАММ? Который и не работает из-за ограничений
Надежда
46 минут назад
Мне прокурор даже не ответил. Хотя высылала и чеки. Правда с третьей попытки походатайствовал о выдачи тест полосок. Все они прикидываю я шланга и в угоду мз.
На переименование
47 минут назад
у минздрава деньги нашлись. Себе любимым на зарплаты и премии не экономят. Только до медиков и пациентов ничего не доходит. И никому не стыдно...
НЕ на ЦРБ
49 минут назад
надо в суд подавать. А на "Минздрав". ЦРБ - такой же заложник, как и пациенты.
Артему
53 минуты назад
Очень многие болеют диабетом. И он молодеет. Я заболела после 57. Имею множественные осложнения., хоть и лечусь с первых дней. Инвалидность не дают. Жаль вашу подругу, но пусть не падает духом.
Колян
58 минут назад
Правильно делает. Нужно всем подавать в суд если не дают лекарство. Может тогда наш минздрав заработает.
Не заработает
50 минут назад
Не умеют. Это непоправимо. Это как если бы у безногого ноги отросли.
Я
сегодня, 10:50
Молодец женщина
Пенсионерка
сегодня, 10:39
Была у меня идея покупаЯ льготные лекарства(ими не обеспечивает Липецк), запросить через суд их стоимость, но ведь это каждый месяц надо судиться. Сил нет. Болячек много, пожизненно назначили около 20наименований, а инвалидность не дают! Как жить?
Артем
сегодня, 10:34
Подруга ныне обсалютно здоровая родила в 45 лет и попала под инсулиновую зависимость на фоне поздней беременности есть почти ничего нельзя похудела страдает весь организм и печень и почки и все на свете наказание одним словом подарила ребенку белый свет и заболела сахарным диабетом.
