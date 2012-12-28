Женщина-инвалид отсудила у Тербунской ЦРБ двойную стоимость инсулина

Больница своевременно не обеспечивала инвалида третьей группы инсулином, и женщина остудила потраченные на лекарство деньги и компенсацию морального вреда.

Тербунский районный суд взыскал с Тербунской ЦРБ в пользу женщины-инвалида не только потраченные на лекарства деньги — 4 036 рублей, но и компенсацию морального вреда — ещё 5 000 рублей.«Медицинское учреждение своевременно не обеспечивало инвалида третьей группы инсулином, в связи с чем пациентка была вынуждена купить препарат, относящийся к числу жизненно необходимых, за собственные средства. Были нарушены права инвалида на льготное предоставление лекарственных препаратов», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Добавим, что с 22 апреля министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина ежедневно сообщает через соцсети о поступлении льготных лекарственных препаратов на склад «Липецкфармации» и их распределении по аптечным пунктам по областной и федеральной льготам. Речь идёт о жизненно важных медикаментах, которые льготники могут получить бесплатно по рецепту врача.