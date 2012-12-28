Сегодня в Липецке: как праздники отразятся на зарплате, уловки работодателей, чтобы заплатить меньше
Предполагаемый курьер телефонных мошенников задержан в момент передачи почти пяти миллионов рублей
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Здоровье
388
сегодня, 10:20
10
Женщина-инвалид отсудила у Тербунской ЦРБ двойную стоимость инсулина
Больница своевременно не обеспечивала инвалида третьей группы инсулином, и женщина остудила потраченные на лекарство деньги и компенсацию морального вреда.
«Медицинское учреждение своевременно не обеспечивало инвалида третьей группы инсулином, в связи с чем пациентка была вынуждена купить препарат, относящийся к числу жизненно необходимых, за собственные средства. Были нарушены права инвалида на льготное предоставление лекарственных препаратов», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Добавим, что с 22 апреля министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина ежедневно сообщает через соцсети о поступлении льготных лекарственных препаратов на склад «Липецкфармации» и их распределении по аптечным пунктам по областной и федеральной льготам. Речь идёт о жизненно важных медикаментах, которые льготники могут получить бесплатно по рецепту врача.
0
1
1
5
1
Комментарии (10)