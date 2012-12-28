Кражу велосипеда из подъезда записала камера наблюдения

Вора быстро вычислили.

В вашем браузере отключен JavaScript

В Липецке задержан 38-летний подозреваемый в краже велосипеда из подъезда многоквартирного жилого дома — кражу записала камера наблюдения.«Нанесённый 41-летнему хозяину велосипеда ущерб составил 20 тысяч рублей. Сейчас велосипед изъят. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.