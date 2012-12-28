На семи улицах Липецка отключат холодную воду

4 мая «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих сетях – с неудобствами из-за ограничений подачи холодной воды столкнутся жители семи улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 3 на площади Победы, №№ 5, 5а, 7, 11, 19а, 21, 25, 27 по проспекту Победы, №№ 32, 34, 36, 38, 38а, 42 по улице Мичурина, №№ 30, 53, 57 по улице Неделина, №№ 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 5а/1, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23 по улице 50 лет НЛМК, в частном секторе улиц Комсомольской, Кирова.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.4 мая плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 по улице Агрономической, №№ 5, 5а, 25/2, 25/3, 25а, 26, 27, 27а, 28. 29, 30 по Боевому проезду, №№ 1-27 по улице Опытной, № 1 по Трубному проезду, №№ 3а, 3б, 3г по улице Базарной, № 17 по улице Почтовой, № 13 по улице Ударников, №№ 1, 5 по улице Юношеской, № 533 в садоводчестве «Березка, обесточат улицу Виктора Музыки.