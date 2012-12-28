Общество
24 минуты назад
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
4 мая «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих сетях – с неудобствами из-за ограничений подачи холодной воды столкнутся жители семи улиц, предупредили в компании.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
4 мая плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 по улице Агрономической, №№ 5, 5а, 25/2, 25/3, 25а, 26, 27, 27а, 28. 29, 30 по Боевому проезду, №№ 1-27 по улице Опытной, № 1 по Трубному проезду, №№ 3а, 3б, 3г по улице Базарной, № 17 по улице Почтовой, № 13 по улице Ударников, №№ 1, 5 по улице Юношеской, № 533 в садоводчестве «Березка, обесточат улицу Виктора Музыки.
