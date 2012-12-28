Спорт
296
53 минуты назад
2

Впервые в истории липчанин взял Кубок России по бодибилдингу

Деньги на участие в соревнованиях будущему чемпиону собирали буквально всем миром.

Впервые в истории липецкий бодибилдер стал сильнейшим в России.

Исторического успеха на Кубке России в Москве добился 24-летний Дмитрий Медников. В категории «Пляжный бодибилдинг», в которой спортсмены выступают в удлинённых шортах и демонстрируют только верхнюю часть тела, наш земляк сначала стал сильнейшим среди атлетов ростом до 179 см. Это уже само по себе – выдающееся достижение, но Дмитрий принял участие ещё и в «битве чемпионов» т.е. в абсолютном зачёте среди победителей всех категорий. И здесь Медникова тоже ждал успех – он стал абсолютным победителем Кубка России, взяв вторую и главную медаль высшей пробы.

Как рассказал GOROD48 президент Липецкой областной федерации бодибилдинга Денис Григорьев, до этого главных отечественных турнирах – чемпионатах и Кубках России потолком наших мускулистых парней бала «бронзовая» ступень. Два с половиной года назад её покорил Андрей Василевский, а около двух десятком лет назад – Сергей Серт. Теперь же у нас есть первый чемпион! Подготовил его тренер Алексей Егупов.

Успеха могло и не быть: у будущего чемпиона не нашлось денег на поездку, оплату проживания и стартового взноса. На помощь пришёл президент областной федерации бодибилдинга и товарищи по спортивному залу: вместе они собрали требуемую сумму.
1

Комментарии (2)

Молодуха
26 минут назад
Предложение про деньги все убило. Почему же наши спортсмены такие бедные? Курьеры катаются в Москву, продавцы, а у спортсмена нет денег даже на дорогу. Они что? Не люди?
Спрутс
30 минут назад
что это за спорт такой? и на сколько он здоровый?
