В Липецкой области сбиты БПЛА

Красный уровень угрозы действует в области с десяти вечера.



117 беспилотников самолетного типа сбиты ночью над 14 регионами страны, в том числе над Липецкой областью, сообщает Минобороны России.«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 3 мая до 7.00 мск 4 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей и Московского региона», – говорится в сообщении Минобороны.