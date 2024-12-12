Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкой области разбойничал таксист, но теперь его поймали
Происшествия
В Липецке воют сирены - красный уровень по всей области
Происшествия
Впервые в истории липчанин взял Кубок России по бодибилдингу
Спорт
Пожар на свалке грозил перекинуться на автозаправку
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Потепление в Липецкой области стремится догнать лето
Погода в Липецке
В Липецке дорожают и куры, и яйца
Общество
Огромный выбор предложений нам в школе русский дал язык
Неделя 48
В Липецкой области сбиты БПЛА
Происшествия
Липчанин выиграл всероссийские соревнования в олимпийском классе яхт для… женщин
Спорт
Читать все
В Липецке воют сирены - красный уровень по всей области
Происшествия
Потепление в Липецкой области стремится догнать лето
Погода в Липецке
Липчанин выиграл всероссийские соревнования в олимпийском классе яхт для… женщин
Спорт
Пожар на свалке грозил перекинуться на автозаправку
Происшествия
Ночной дрифт закончился аварией
Происшествия
Сегодня в Липецке: как праздники отразятся на зарплате, уловки работодателей, чтобы заплатить меньше
Общество
Кражу велосипеда из подъезда записала камера наблюдения
Происшествия
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
В Липецкой области сбиты БПЛА
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
265
сегодня, 07:00
2

Сегодня в Липецке: как праздники отразятся на зарплате, уловки работодателей, чтобы заплатить меньше

Нас ждут лекция молодого фотографа, старт бесплатных мастер-классов, но главное - весна наконец-то ворвётся в наш регион.

Весна нечаянно нагрянет

В Липецке резко потеплеет ¬– от +19 до +21 градусов. День выдастся почти летним, существенных осадков не будет.

P107006712.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. 50 лет НЛМК, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 5а/1, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23;
- ул. М.И. Неделина, 30, 53, 57;
- ул. Мичурина, 32, 34, 36, 38, 38а, 42;
- пл. Победы, 3;
- пр-т. Победы, 5, 5а, 7, 11, 19а, 21, 25, 27.

photo_2024-12-12_07-01-25 (3).jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Кирова и Комсомольской.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Агрономическая, 1;
- ул. Базарная, 3а, 3б, 3г;
- ул. Боевой проезд, 5, 5а, 25/2, 25/3, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30;
- ул. Виктора Музыки;
- ул. Опытная, 1-27;
- ул. Почтовая, 17;
- ул. Трубный проезд, 1;
- ул. Ударников, 13;
- ул. Юношеская, 1, 5;
- Садоводчество «Березка», 533.

ur9s3f29bj7dtboaaq2juk8zc0kwi53r.jpg

Пробки

Тысячи машин после праздников вернутся на дороги, поэтому сегодня без этого приложения не обойтись.


Автобусные маршруты продлили

Сегодня первый рабочий день, как маршруты автобусов №№24 и 24а продлили до гипермаркета «Аршин» (ул. Ангарская, вл. 33).

ufpyspxy4mulaji4ehbgpn2pej24hd9x.jpg

Жителям Сырского Рудника, ЖК «Мелодия» и частного сектора вдоль улицы Ангарской станет удобнее добираться до работы и возвращаться домой – без лишних пересадок.

Бесплатные мастер-классы

Ловите лайфхак – в Центре романовской игрушки (пр-т Победы, 67, стр. 1) почти всю неделю будут проводить бесплатные мастер-классы (6+).

DFW35GZlqHYwAIKrH5WOjkLpQeTo8gv_fA-nLdsjbxOdXtMMYFE7s9ATFYRzFO-IVi8kCdM0.jpg

Памяти Мастера, фото vk.com/c_romanovo

Посвящены они памяти Виктора Маркина, Мастера и популяризатора этого направления в искусстве, которого уже три года нет с нами. Приехать на уроки можно с 4 по 7 мая с 10:00 до 16:00.

Молодой фотограф, а уже с лекциями

В 18:00 в библиотеке им. П.Бартенева (ул. Ленина, 31а) состоится мероприятие «Миг, ставший искусством» (12+).

2RRlSY9Wrz_SNanrCpQqALpRIwpANlLFQjMAoHJ2DreWU9xoPo9S-eInhthZpo0qrfp3GnLXzMlxAx5EesZLYfK7.jpg

Молодой специалист и лектор, фото vk.com/lonazolotareva

Лекция молодого фотографа Елены Золотарёвой, которая расскажет, как сделать, чтобы каждый кадр передавал настроение и эмоции, рассказывал свою историю, оставлял след в памяти зрителя.

При приёме на работу вас не обманывают, а… изучают

31% работодателей и 61% рекрутёров признались SuperJob, что скрывают от соискателей их будущую зарплату. Делают они это для того, чтобы… изучить зарплатные ожидания человека и, если позволит ситуация, сэкономить на выплатах.

urgbkzn2c7qh715v0x4dfc9krnccyedr.jpg

Правда, 42% липчан никогда не откликаются на вакансии с заработком «по договорённости". Особенно принципиальны в этом вопросе женщины: 46% пройдут мимо предложения с туманной оплатой, среди мужчин таких 32%. 

Праздники и зарплата

Юрист SuperJob Александр Южалин объяснил, как майские праздники повлияют на зарплату.

Если вы работаете на пятидневке, ваш оклад за май не изменится, но стоимость одного рабочего дня в мае выше, потому что рабочих дней мало. В мае 2026 года их всего 19.
Аванс считается за фактически отработанные дни с 1 по 15 мая. В 2026 году на пятидневке это 9 дней. Вторая половина (с 16 по 31 мая) — это 10 дней.Поэтому аванс будет меньше, зато вторая выплата больше. В сумме — тот же оклад.

0J2A0589 копия.jpg

А вот брать отпуск в мае не выгодно. Всё по той же причине – отработанный день стоит дороже, а отпускные вам начислят, исходя из средней зарплаты, которая всегда ниже, чем майские рабочие денёчки.

Когда каникулы?

Определены сроки школьных каникул в 2026 году. Отдых продлится с 27 мая по 31 августа. На время каникул для детей будут организованы занятия в детских центрах и пришкольных лагерях.

0J2A7147.JPG

Ученики 9-х и 11-х классов завершат учебный год в соответствии с расписанием проведения основного и единого государственных экзаменов.

Дорогие липчане! Вот уже и половина майских праздников позади, нас ждёт полноценная пятидневная рабочая неделя. Не пропустить важную информацию вам поможет лента новостей GOROD48: она крутится 24/7 и вам достаточно время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова!
Сегодня в Липецке
1
0
0
1
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
А ещё
7 минут назад
Некоторые работодатели до сих пор платят чёрно-белую зарплату. Чёрную часть задерживают, урезают. Никак из 90-х не уйдут.
Ответить
Prorok
29 минут назад
Вечером на Швейке ждал 24-й автобус целый час. Несколько раз обращался в Департамент транспорта сказали, что вечером на всех без исключения маршрутах падает пассажиропоток и увеличиваются интервалы. Мне вот интересно, на других маршрутах люди стоят час?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить