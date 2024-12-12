Сегодня в Липецке: как праздники отразятся на зарплате, уловки работодателей, чтобы заплатить меньше
сегодня, 07:00
Нас ждут лекция молодого фотографа, старт бесплатных мастер-классов, но главное - весна наконец-то ворвётся в наш регион.
В Липецке резко потеплеет ¬– от +19 до +21 градусов. День выдастся почти летним, существенных осадков не будет.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. М.И. Неделина, 30, 53, 57;
- ул. Мичурина, 32, 34, 36, 38, 38а, 42;
- пл. Победы, 3;
- пр-т. Победы, 5, 5а, 7, 11, 19а, 21, 25, 27.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Кирова и Комсомольской.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Агрономическая, 1;
- ул. Базарная, 3а, 3б, 3г;
- ул. Боевой проезд, 5, 5а, 25/2, 25/3, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30;
- ул. Виктора Музыки;
- ул. Опытная, 1-27;
- ул. Почтовая, 17;
- ул. Трубный проезд, 1;
- ул. Ударников, 13;
- ул. Юношеская, 1, 5;
- Садоводчество «Березка», 533.
Пробки
Тысячи машин после праздников вернутся на дороги, поэтому сегодня без этого приложения не обойтись.
Автобусные маршруты продлили
Сегодня первый рабочий день, как маршруты автобусов №№24 и 24а продлили до гипермаркета «Аршин» (ул. Ангарская, вл. 33).
Бесплатные мастер-классы
Ловите лайфхак – в Центре романовской игрушки (пр-т Победы, 67, стр. 1) почти всю неделю будут проводить бесплатные мастер-классы (6+).
Памяти Мастера, фото vk.com/c_romanovo
Посвящены они памяти Виктора Маркина, Мастера и популяризатора этого направления в искусстве, которого уже три года нет с нами. Приехать на уроки можно с 4 по 7 мая с 10:00 до 16:00.
Молодой фотограф, а уже с лекциями
В 18:00 в библиотеке им. П.Бартенева (ул. Ленина, 31а) состоится мероприятие «Миг, ставший искусством» (12+).
Молодой специалист и лектор, фото vk.com/lonazolotareva
Лекция молодого фотографа Елены Золотарёвой, которая расскажет, как сделать, чтобы каждый кадр передавал настроение и эмоции, рассказывал свою историю, оставлял след в памяти зрителя.
При приёме на работу вас не обманывают, а… изучают
31% работодателей и 61% рекрутёров признались SuperJob, что скрывают от соискателей их будущую зарплату. Делают они это для того, чтобы… изучить зарплатные ожидания человека и, если позволит ситуация, сэкономить на выплатах.
Правда, 42% липчан никогда не откликаются на вакансии с заработком «по договорённости". Особенно принципиальны в этом вопросе женщины: 46% пройдут мимо предложения с туманной оплатой, среди мужчин таких 32%.
Праздники и зарплата
Юрист SuperJob Александр Южалин объяснил, как майские праздники повлияют на зарплату.
Если вы работаете на пятидневке, ваш оклад за май не изменится, но стоимость одного рабочего дня в мае выше, потому что рабочих дней мало. В мае 2026 года их всего 19.
Аванс считается за фактически отработанные дни с 1 по 15 мая. В 2026 году на пятидневке это 9 дней. Вторая половина (с 16 по 31 мая) — это 10 дней.Поэтому аванс будет меньше, зато вторая выплата больше. В сумме — тот же оклад.
Когда каникулы?
Определены сроки школьных каникул в 2026 году. Отдых продлится с 27 мая по 31 августа. На время каникул для детей будут организованы занятия в детских центрах и пришкольных лагерях.
