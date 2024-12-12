Сегодня в Липецке: как праздники отразятся на зарплате, уловки работодателей, чтобы заплатить меньше

Нас ждут лекция молодого фотографа, старт бесплатных мастер-классов, но главное - весна наконец-то ворвётся в наш регион.

В Липецке резко потеплеет ¬– от +19 до +21 градусов. День выдастся почти летним, существенных осадков не будет.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:





- пр-т. Победы, 5, 5а, 7, 11, 19а, 21, 25, 27.









В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Кирова и Комсомольской.





Отключение света

- Садоводчество «Березка», 533.









Сегодня первый рабочий день, как маршруты автобусов №№24 и 24а продлили до гипермаркета «Аршин» (ул. Ангарская, вл. 33).













Ловите лайфхак – в Центре романовской игрушки (пр-т Победы, 67, стр. 1) почти всю неделю будут проводить бесплатные мастер-классы (6+).









Памяти Мастера, фото vk.com/c_romanovo

В 18:00 в библиотеке им. П.Бартенева (ул. Ленина, 31а) состоится мероприятие «Миг, ставший искусством» (12+).









Молодой специалист и лектор, фото vk.com/lonazolotareva

31% работодателей и 61% рекрутёров признались SuperJob, что скрывают от соискателей их будущую зарплату. Делают они это для того, чтобы… изучить зарплатные ожидания человека и, если позволит ситуация, сэкономить на выплатах.













Праздники и зарплата

Аванс считается за фактически отработанные дни с 1 по 15 мая. В 2026 году на пятидневке это 9 дней. Вторая половина (с 16 по 31 мая) — это 10 дней.Поэтому аванс будет меньше, зато вторая выплата больше. В сумме — тот же оклад.













Определены сроки школьных каникул в 2026 году. Отдых продлится с 27 мая по 31 августа. На время каникул для детей будут организованы занятия в детских центрах и пришкольных лагерях.













- ул. 50 лет НЛМК, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 5а/1, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23;- ул. М.И. Неделина, 30, 53, 57;- ул. Мичурина, 32, 34, 36, 38, 38а, 42;- пл. Победы, 3;С 09:00 до 17:00 обесточат:- ул. Агрономическая, 1;- ул. Базарная, 3а, 3б, 3г;- ул. Боевой проезд, 5, 5а, 25/2, 25/3, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30;- ул. Виктора Музыки;- ул. Опытная, 1-27;- ул. Почтовая, 17;- ул. Трубный проезд, 1;- ул. Ударников, 13;- ул. Юношеская, 1, 5;