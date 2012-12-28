В Липецкой области становится теплее

Осадки уходят на отдых.

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, осадков не ожидается.Среднесуточные температуры составят 2-4 градуса тепла, что на 3-4 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер переменный, 4-9 м/сек. Температура ночью будет от -4 до +1, днем – от +5 до +10.В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью будет от -1 до -3 градусов, днем – от +7 до +9 градусов.День 20 марта стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 27 градусов мороза.