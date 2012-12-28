Потепление в Липецкой области стремится догнать лето

Температурный фон заметно повышается.

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будет определять европейский антициклон, установится сухая погода, осадки маловероятны.Среднесуточные температуры составят: 4 мая – 13 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 5 и 6 мая – 16-18 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 мая в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем 5-10 м/сек. Температура ночью будет от +2 до +7, днем – от +16 до +21.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +5 до +7 градусов, днем – от +19 до +21 градусов.День 4 мая стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2024 году – 4 градусов мороза.