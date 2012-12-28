Пожар на свалке грозил перекинуться на автозаправку

В этот раз беды удалось избежать.

В Липецке загорелась свалка на улице Ковалёва, заурядный пожар грозил обернуться большими бедствиями.Всё дело в том, что недалеко от места возгорания мусора расположена автомобильная заправка и ветер гнал пламя именно в её сторону.По информации читателей GOROD48, трагедии удалось избежать: бедствие вовремя заметили и потушили. Но соседство мусорки и АЗС само по себе таит в себе потенциальную угрозу. Жители утверждают, что свалка является стихийной, на неё выбрасывают мусор и старые покрышки.