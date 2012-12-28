В Ссёлках отключат холодную воду

Ремонтные работы на сетях 5 мая станут причиной перебоев с холодной водой для жителей шести улиц в Липецке и Ссёлках, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в доме № 4 по проезду Строителей, в частном секторе улицы Муравьева, в Ссёлках в частном секторе улиц Ленина, Набережной, Пушкина, Лесной.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.5 мая плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 23, 29, 29а, 31, 31а, 33, 35 по улице Меркулова, №№ 18, 18а, 20, 20а по проспекту 60 лет СССР, № 5 по улице Катукова, № 103 по улице Московской, №№ 1, 1а, 1б по улице Левобережной, №№ 4, 4а, 5, 6 на площади Мира, №№ 2, 2а, 4, 4а, 5, 6 по проспекту Мира, № 19 по улице Бригадной, обесточат Петровский мост, улицу Ладыгина.