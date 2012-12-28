27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав
Международный аэропорт Дубая частично возобновил работу
Так, компания Emirates начала работу с возможными корректировками расписания в зависимости от ситуации.
"Пассажиры, подтвердившие бронирование на сегодняшние рейсы, могут пройти в аэропорт. Это касается и пассажиров, следующих транзитом через Дубай, если их стыковочный рейс также выполняется", – говорится в публикации от 7 марта в соцсети X.
7 марта ОАЭ подверглись воздушной атаке, одно из попаданий было зафиксировано вблизи от международного аэропорта Дубая. Аэропорт в течение нескольких прекращал принимать и отправлять рейсы. Часть рейсов была направлена во второй аэропорт Дубая "Аль-Мактум" (DWC).
