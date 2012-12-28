Директора «Городского детско-юношеского центра» обвинили в превышении полномочий на миллион рублей
Правительство Липецкой области продало недострой на реке Клязьма в Подмосковье
Бывший пионерский лагерь под Мытищами продали за минимально возможные по закону 301 миллион рублей.
По федеральному 178-му закону о приватизации и постановлению правительства РФ №860, в такой ситуации продавец госимущества действует по процедуре, которую называют «голландскими торгами» или публичным предложением. Цена лота снижается вдвое. Победителем торгов признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения при отсутствии других конкурентов. На торги, которые проводила аккредитованная компания, АО «Русский аукционный дом», заявился один покупатель, компания «Авиелен Паркинг», основным видом деятельности которой является аренда собственного арендованного имущества. Закон соблюден. Бюджет Липецкой области получит 301 миллион рублей.
Кстати, объект в Подмосковье был последним не липецким активом регионального министерства имущественных и земельных отношений. Все остальные такие были проданы ранее, как, например, два нежилых помещения и два машино-места в ЖК «Галина» в районе Коньково, от продажи которых областная казна получила 57 млн рублей.
Если говорить о земельном участке с недостроями на берегу реки Клязьма, то это имущество 12 лет по договору аренды с администрацией Хлевенского района (ранее там находился пионерлагерь «Чайка») принадлежало липецкой региональной общественной организации «Газовик». Однако «Газовик» не делал там ровным счетом ничего. В итоге через суд участок в Мытищинском районе вернулся администрации Хлевенского района. На в 2022 году райсовет передал недвижимость областному управлению имущественных и земельных отношений, а ЛООО «Газовик» в 2024 году самоликвидировалось.
В СМИ о покупателе участка в деревне Пирогово пишут, что петербургская компания «Авиелен Паркинг» связан с девелопером офисного комплекса «Аэропорт Сити» рядом с аэропортом Пулково. Ее уставной капитал — 30 тысяч рублей. В отчетности за 2024 год фигурируют 353,2 млн рублей выручки и 71,1 млн рублей чистой прибыли. Что будет делать покупатель с бывшим кусочком липецкой земли в Подмосковье, неизвестно, но развернуться там с каким-то проектом будет сложно из-за того, что львиная доля участка на берегу реки находится в водоохранной зоне, а с другой стороны его подпирает кладбище.
В прошлом году региональное министерство имущественных и земельных отношений продало с торгов земельных участков, недвижимости и автомобилей на более 344 млн рублей. В этом году на аукционы будут выставлены порядка 70 объектов недвижимости и 40 транспортных средств в этом году.
Среди них встроенное помещение бывшей детской поликлиники на улице Советской, 63 в Липецке, не проданной с торгов в прошлом году за 69,7 млн рублей. Приличными лотами в МИЗО Липецкой области считают земельный участок площадью 3,4 гектара в селе Дмитряшевка, на котором находится здание бывшей школы-интерната, здание бывшей поликлиники в Усмани на улице Фридриха Энгельса — этот объект культурного наследия выставят на аукцион за рубль, здание бывшего медцентра в селе Талицкий Чамлык в Добринском муниципальном округе, бывшую детскую поликлинику на первом этаже пятиэтажки 1973 года постройки на улице Филипченко, 5 в Липецке.
Если говорить об списанных машинах, то пять потенциальных покупателей уже приценялись к находящейся в исправном состоянии «Toyota Land Cruiser Prado 120» 2008 года выпуска.
