Директора «Городского детско-юношеского центра» обвинили в превышении полномочий на миллион рублей
Прокуратура защитила права потерявшей отца на СВО пятилетней девочки: теперь ей выплатят миллион
В России
20
16 минут назад
Электроника и автозапчасти могут подорожать на 30% из-за конфликта в Иране
Причина — коллапс в Ормузском проливе: через него шло от 40 до 60% параллельного импорта. Судовладельцы перенаправляют грузы в обход — через Оман или вокруг Африки, что удлиняет маршруты на 2–3 недели и увеличивает стоимость перевозок на 20–35%. Страховые премии взлетели на 50%, часть операторов приостановила транзит.
Эксперты отмечают: физического дефицита не будет — складских запасов по разным группам товаров хватит на 4–8 недель. Однако розничные цены уже начали расти: бизнес закладывает возросшие издержки в конечную стоимость. Парадокс в том, что даже при крепком рубле доставка товаров в Россию дорожает на 20–30%, и это ударит по кошелькам покупателей. Продавцы могут использовать инфоповод для превентивного повышения цен задолго до реального роста издержек.
В глобальном смысле Россия выигрывает от переориентации спроса на нефть: Китай и Индия в условиях перебоев с ближневосточными поставками будут активнее закупать российское сырье. Но для импорта товаров народного потребления ситуация складывается сложная. Если конфликт затянется, удорожание станет устойчивым — по оценкам экспертов, даже после стабилизации логистические издержки уже не вернутся к прежним уровням.
0
0
0
0
0
Комментарии