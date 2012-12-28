Телевизор, приставка и колонка стали добычей взломщика в Добровском районе
Злоумышленник повредил дверь, забрал технику, но позже признал вину и вернул похищенное
В дежурную часть ОП Добровский заявление о происшествии поступило 21 октября прошлого года. Потерпевшая рассказала, что злоумышленник повредил дверь и проник в дом, откуда забрал телевизор, музыкальную колонку и приставку. Ущерб превысил 12 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение обвиняемого. Задержанный полностью признал вину и раскаялся в содеянном, похищенное имущество изъято.
Прокурор Добровского района Липецкой области уже утвердил обвинительное заключение, и уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция инкриминируемой части статьи — до шести лет лишения свободы.
