Телевизор, приставка и колонка стали добычей взломщика в Добровском районе

Злоумышленник повредил дверь, забрал технику, но позже признал вину и вернул похищенное

Сотрудники МО МВД России «Чаплыгинский» закончили следствие по делу 33-летнего мужчины. Ему вменяют преступление, предусмотренное пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ — кража с незаконным проникновением в жилище.В дежурную часть ОП Добровский заявление о происшествии поступило 21 октября прошлого года. Потерпевшая рассказала, что злоумышленник повредил дверь и проник в дом, откуда забрал телевизор, музыкальную колонку и приставку. Ущерб превысил 12 тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение обвиняемого. Задержанный полностью признал вину и раскаялся в содеянном, похищенное имущество изъято.Прокурор Добровского района Липецкой области уже утвердил обвинительное заключение, и уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция инкриминируемой части статьи — до шести лет лишения свободы.