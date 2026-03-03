В центре Липецка упало дерево

Дерево перекрыло местный проезд.

Сегодня у домов №7/2 по улице Семашко и 4/3 по Липовской рухнуло дерево. Ствол навис над местным проездом, ведущим к улице Зегеля.В администрации Липецка GOROD48 рассказали, что уже знают о падении дерева, его сегодня уберут сотрудники «Зеленхоза».