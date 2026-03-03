Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Происшествия
сегодня, 14:15
В центре Липецка упало дерево
Дерево перекрыло местный проезд.
В администрации Липецка GOROD48 рассказали, что уже знают о падении дерева, его сегодня уберут сотрудники «Зеленхоза».
Комментарии (3)