В Липецке масштабное отключение электроэнергии оставило несколько улиц без работающих светофоров

Работу светофоров уже восстанавливают.
Энергоснабжение сегодня отключалось в районе Театральной площади, улицах Неделина, Первомайской и проспекте Победы. Несколько светофоров на этих улицах не работают до сих пор, но, как сообщили «Липецкэнерго», электроснабжение уже восстановлено.
В администрации города также сообщили, что сотрудники «Липецкгорсвета» восстанавливают работу светофоров.
В «Липецкгорсвете» напомнили: при неработающем светофоре и отсутствии регулировщика перекресток считается нерегулируемым.
Водителям следует руководствоваться знаками приоритета и правилами проезда таких перекрестков.
Фото: vk.com/gorsvet_lip
