В Липецке масштабное отключение электроэнергии оставило несколько улиц без работающих светофоров

Работу светофоров уже восстанавливают.

Сразу несколько ключевых перекрёстков Липецка остались без светофорного регулирования из-за аварийного отключения электричества.Энергоснабжение сегодня отключалось в районе Театральной площади, улицах Неделина, Первомайской и проспекте Победы. Несколько светофоров на этих улицах не работают до сих пор, но, как сообщили «Липецкэнерго», электроснабжение уже восстановлено.В администрации города также сообщили, что сотрудники «Липецкгорсвета» восстанавливают работу светофоров.В «Липецкгорсвете» напомнили: при неработающем светофоре и отсутствии регулировщика перекресток считается нерегулируемым.Водителям следует руководствоваться знаками приоритета и правилами проезда таких перекрестков.