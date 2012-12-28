Все новости
Четыре БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
На улице Студёновской лёд рухнул вниз вместе с ограждением крыши
Происшествия
Красный уровень воздушной опасности над всей территорией Липецкой области
Происшествия
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
В «Университетском» разгромили кафе
Происшествия
Одиннадцатая крыша не выдержала залежей снега
Происшествия
В Липецкой области до +5
Погода в Липецке
На улице Космонавтов отключат холодную воду
Общество
Близится Пасха — дорожают яйца
Общество
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Неделя 48
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
В «Университетском» разгромили кафе
Происшествия
Красный уровень воздушной опасности над всей территорией Липецкой области
Происшествия
Бастрыкин затребовал доклад по делу о попытке отравления детей в Липецке
Происшествия
Одиннадцатая крыша не выдержала залежей снега
Происшествия
Четыре БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
Жительница Ельца потратила цветочный грант на личные нужды
Происшествия
12-я крыша рухнула под тяжестью снега и наледи в Липецкой области
Происшествия
В двух микрорайонах Липецка отключат холодную воду
Общество
Желтый уровень отменили под утро
Происшествия
Происшествия
124
16 минут назад

12-я крыша рухнула под тяжестью снега и наледи в Липецкой области

Обрушение кровли произошло в Краснинском районе. Пострадавших нет.

Кровля крыши двухквартирного одноэтажного дома не выдержала веса накопившегося снега и наледи в селе Яблоново Краснинского района. Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, и на этот раз обошлось без пострадавших.

Это уже 12-я крыша в населенных пунктах региона не выдержавшая скопления снега и наледи и второй случай в Краснинском районе
снег
обрушение кровли
