Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
12-я крыша рухнула под тяжестью снега и наледи в Липецкой области
Обрушение кровли произошло в Краснинском районе. Пострадавших нет.
Это уже 12-я крыша в населенных пунктах региона не выдержавшая скопления снега и наледи и второй случай в Краснинском районе.
