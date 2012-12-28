Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
В России с 1 марта изменятся правила провоза ручной клади
В России расширят список предметов, которые авиапассажиры смогут бесплатно перевозить в ручной клади.
Согласно документу, в качестве ручной клади сверх нормы и без дополнительной платы разрешается взять устройства для переноски детей, люльки, удерживающие системы для детей до двух лет и детские коляски. Раньше эти предметы допускались только при полете с ребенком.
Изменения также коснутся пассажиров с ограниченной мобильностью. Теперь в ручную кладь сверх нормы без доплат можно будет взять костыли, опорные и тактильные трости, складные кресла-коляски и ходунки, а также складные ходунки-роллаторы, протезы и средства для ухода за ними.
В обоих случаях габариты предметов должны позволять безопасно разместить их на багажной полке или под сиденьем впереди стоящего кресла.
Документ также сохраняет за пассажирами право взять в салон букет цветов, верхнюю одежду, детское питание, костюм в сгибаемом портпледе, лекарства и диетическое питание, необходимые в полете, а также товары из магазинов duty free в запечатанных пакетах.
