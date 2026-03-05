Все новости
Общество
14
7 минут назад

В преддверии 8 Марта женщинам предлагали высокооплачиваемую работу

В Липецке прошла вторая с начала года специализированная ярмарка вакансий для женщин. 13 ведущих предприятий области предлагали работу с зарплатой до 130 000 рублей.

Формат ярмарок высоких зарплат, успешно зарекомендовавший себя в регионе, продолжает набирать популярность. 5 марта в офисе «Работа России» на площади Победы, 6а, было так же многолюдно, как и месяц назад, во время проведения первой в этом году ярмарки, которую посетили более 300 женщин. Такие ярмарки — часть системной работы по поддержке профессионального роста женщин. Служба занятости предлагает им профориентацию, обучение, подбор вакансий и сопровождение при трудоустройстве.

IMG_2654.JPG+2026-03-05-12.16.59+niz.jpg

— Сегодня, в преддверии Международного женского дня, мы проводим ярмарку высоких зарплат именно для женщин — потому что каждая из них достойна хорошо оплачиваемой работы, вакансии, где её труд ценится по-настоящему. На ярмарке представлены 13 работодателей: это и крупные предприятия региона — такие как «РИР Энерго», «Ласар», Липецкий станкозавод «Возрождение», «Завод минеральных вод», — организации банковской сферы, медицины, ЖКХ, силовых структур. Работодатели предлагают самые разные вакансии — от инженеров до судебных приставов, от бухгалтеров до операторов станков с ЧПУ. Уровень зарплат — от 50 до 130 тысяч рублей, — рассказала начальник отдела активной политики занятости службы занятости Липецкой области Ольга Артеменко.

photo_2026-03-05_12-34-25.jpg

На ярмарке можно было встретить женщин разного возраста и с разными карьерными запросами.

— Вакансий достаточно и в учебных заведениях, прямо на выбор, с этим нет проблем. Но я решила поинтересоваться и другими видами деятельности. Например, мне здесь предложили варианты работы в силовых структурах: от психолога, инспектора по делам несовершеннолетних и даже в постовую службу. Здесь говорят, что в этих структурах профессии не делятся на мужские и женские, есть просто сотрудники. Главное, чтобы позволяло здоровье и образование. Можно пойти в судебные приставы. У силовиков кроме ведомственных зарплат есть и региональные выплаты. Интересная тема для размышления, — рассказала 23-летняя выпускница ЛГПУ Виктория Егорова.

Пришли на ярмарку и специалисты с богатым опытом, которые хотят реализовать себя в новой сфере. Людмиле Семёновне 57 лет, и она решила сменить профессию:

— Я уже немного посидела на пенсии. Скучно! Ещё чувствую в себе силы и желание быть полезной. Недавно прошла курсы технологов пищевой промышленности, искала вариант с гибким графиком. Оказалось, что мой опыт и новые знания очень заинтересовали одно из предприятий. Возраст не стал помехой для разговора, — говорит она.

IMG_2653.JPG+2026-03-05-12.16.59+niz.jpg

Марина Акимова находится в декретном отпуске, но уже готова к возвращению в профессию.

— Сыну недавно исполнилось два года, и я чувствую, что готова возвращаться к работе. Искала вариант с неполным днём или удалёнкой, чтобы совмещать работу с уходом за ребенком. Опасалась, что с таким запросом будет сложно, но уже на ярмарке нашла компанию, которая готова взять меня специалистом по работе с клиентами на удаленный формат. Очень довольна, что пришла, и уже договорилась о деталях с работодателем.

Ярмарки высоких зарплат для женщин теперь станут ежемесячными. Тем более опыт по их проведению у службы занятости наработан: в 2024 году было проведено семь ярмарок, которые посетили около 1000 женщин, а в 2025 году — 11, охвативших более 2500 жительниц Липецкой области.
работа
0
0
0
0
0

