Цены на бензин растут без рывков

Третью неделю подряд средний рост цен на топливо составлял 0,2%.

Бензин продолжил дорожать в Липецкой области – за последнюю неделю выросла стоимость трех из четырех наблюдаемых видов топлива. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 25 февраля по 2 марта.Цена на бензин за последнюю неделю выросла в среднем на 0,2% и составила 65,31 рубля за литр (на 25 февраля — 65,20 рубля). Подорожали три из четырех наблюдаемых видов топлива. Так, цена бензина АИ-92 составила 62,14 рубля против 62,03 рубля за литр неделей ранее, рост составил 0,2%. Стоимость бензина АИ-95 выросла также на 0,2%, с 67,47 до 67,58 рубля за литр. Бензин марки АИ-98 подорожал на 0,1%, с 92,59 до 92,65 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива не изменилась за неделю — 73,06 рубля. Рост цен составил от 6 до 11 копеек.