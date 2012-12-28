Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Парковка на Плеханова стала автосалоном
Общество
Пенсионерка оставила сумку без присмотра на рынке – у нее тут же нашелся новый хозяин
Происшествия
Строительный мусор от сноса домов в Липецке вывозили неизвестно куда: возбуждено уголовное дело
Общество
Отец погибшего участника СВО добился назначении пенсии по потере кормильца
Общество
Липчанка больше года жила на деньги с афер, а потом за ней пришли
Происшествия
По проспекту 60-летия СССР поплыли автомобили
Общество
На тамбовской трассе столкнулись легковушка и грузовик
Происшествия
Дерево упало на дом в центре Липецка
Происшествия
Циклон из Северной Атлантики принес в Липецкую область снег
Погода в Липецке
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Из задонских Гнилуш жалуются на нерасчищенную дорогу
Общество
По проспекту 60-летия СССР поплыли автомобили
Общество
Дерево упало на дом в центре Липецка
Происшествия
Улицы Косыревки продолжает заливать
Общество
Директора «Городского детско-юношеского центра» обвинили в превышении полномочий на миллион рублей
Происшествия
В преддверии 8 Марта женщинам предлагали высокооплачиваемую работу
Общество
Организатор кооператива «Верное решение» сел на пять лет
Происшествия
Липчанка больше года жила на деньги с афер, а потом за ней пришли
Происшествия
67-летний житель Станового перевёл мошенникам больше трёх миллионов рублей
Происшествия
Цены на бензин растут без рывков
Экономика
Читать все
Экономика
77
26 минут назад

Цены на бензин растут без рывков

Третью неделю подряд средний рост цен на топливо составлял 0,2%.

Бензин продолжил дорожать в Липецкой области – за последнюю неделю выросла стоимость трех из четырех наблюдаемых видов топлива. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 25 февраля по 2 марта. 

Цена на бензин за последнюю неделю выросла в среднем на 0,2% и составила 65,31 рубля за литр (на 25 февраля — 65,20 рубля). Подорожали три из четырех наблюдаемых видов топлива. Так, цена бензина АИ-92 составила 62,14 рубля против 62,03 рубля за литр неделей ранее, рост составил 0,2%. Стоимость бензина АИ-95 выросла также на 0,2%, с 67,47 до 67,58 рубля за литр. Бензин марки АИ-98 подорожал на 0,1%, с 92,59 до 92,65 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива не изменилась за неделю — 73,06 рубля. Рост цен составил от 6 до 11 копеек.
топливо
цены
0
0
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить