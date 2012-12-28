Строительный мусор от сноса домов в Липецке вывозили неизвестно куда: возбуждено уголовное дело
Общество
сегодня, 10:40
Из задонских Гнилуш жалуются на нерасчищенную дорогу
Причём за последнее время уже третий раз.
— Ни пойти, ни проехать. А эта дорога ведёт в фельдшерско-акушерский пункт и к детскому садику. Как в них добираться? Машины с трудом проезжают, и чистить не собираются. Изо дня в день всё без изменений, — комментирует видеоролики их автор.
Как рассказали GOROD48 в Гнилушинском территориальном отделе администрации Задонского округа, только за последнюю неделю улицу Ленина чистили несколько раз, но техника не справляется c замерзшим снегом и льдом. В понедельник и вчера вечером на улице работал трактор, на прошлой неделе — грейдер. Но колейность остаётся.
— И такая проблема везде — не только у нас в Гнилушах! Что можем — мы всё делаем, — добавили в сельсовете.
