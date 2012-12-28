Все новости
Общество
773
сегодня, 10:40
13

Из задонских Гнилуш жалуются на нерасчищенную дорогу

Причём за последнее время уже третий раз.

За последнее время жители села Гнилуша Задонского округа трижды пожаловались в редакцию GOROD48 на состояние улицы Ленина. Последнее такое обращение пришло сегодня утром.

— Ни пойти, ни проехать. А эта дорога ведёт в фельдшерско-акушерский пункт и к детскому садику. Как в них добираться? Машины с трудом проезжают, и чистить не собираются. Изо дня в день всё без изменений, — комментирует видеоролики их автор.



Как рассказали GOROD48 в Гнилушинском территориальном отделе администрации Задонского округа, только за последнюю неделю улицу Ленина чистили несколько раз, но техника не справляется c замерзшим снегом и льдом. В понедельник и вчера вечером на улице работал трактор, на прошлой неделе — грейдер. Но колейность остаётся.

— И такая проблема везде — не только у нас в Гнилушах! Что можем — мы всё делаем, — добавили в сельсовете.
дороги
благоустройство
0
0
6
0
1

Комментарии (13)

Сначала новые
Злой
19 минут назад
Есть решение . Мы скинулись всей улицей кто сколько может и наняли грейдер. Полдня работы стоит 10 тысяч рублей. Жители Гнилуш могут сделать также. А не сельскую администрацию не надо надеяться. Бюджета нет. в селах прописаны одни старики и безработные. Они налогов на платят :-)
Ответить
Коля
8 минут назад
это не то село, где одни старики и безработные. здесь молодежи много и люди на работу выехать не могут по центральной улице из за того, что сельсовет вообще не чистит. они технику за всю зиму один или два раз выгоняли. о каком скидывание денег идет речь, если сельсовет свои обязаности не выполняет
Ответить
СССР
31 минуту назад
а что цифровизация не помогает???
Ответить
Гость
42 минуты назад
На улице Станционной в Липецке еще хуже половина дороги, куда только не жаловались, все без ответа. И так всю зиму (((
Ответить
Александр Н.
48 минут назад
Вовремя снег надо убирать пока он в лёд не превратился,а теперь только и остаётся,что руками разводить.
Ответить
Горожанин
сегодня, 11:12
Такая байда во всех районах города! Во двор не заехать, а про частный сектор я вообще не говорю.
Ответить
Автоледи
сегодня, 11:11
Я, у своего гаража, с дороги сама раскидывала снег. Чтобы не получились ледяные бугры.
Ответить
С Елецкое
сегодня, 11:09
Клея по колено , пройти невозможно , проехать соответственно , обратились в ленинский сельсовет, ответ последовал следующего плана , чистка снега завершена , жалуйтесь куда хотите ,.
Ответить
Татьяна
сегодня, 11:01
Не что мы можем сделать сейчас , а надо было делать все во время. В Филатовке за зиму два раза снег чистили. В результате сейчас по селу ездить невозможно. Из автобуса в жижу по колено вылезаешь. И никому до этого дела нет.
Ответить
Липчанин
сегодня, 10:53
Интересно, как эти жалующие представляют очистку льда с дороги. Федеральные трассы несколько недель от льда освобождали. А здесь деревня.
Ответить
Вера
10 минут назад
Ни трассу, ни деревни ото льда не освобождают во время. Чтобы не было такиз проблем, надо во время все чистить, а не отписываться, что техника борется. никакой техники нигде не борется со снегом
Ответить
гость
сегодня, 10:51
Вы на 8 районе не были! У вас ещë нормально.
Ответить
