Из задонских Гнилуш жалуются на нерасчищенную дорогу

Причём за последнее время уже третий раз.

За последнее время жители села Гнилуша Задонского округа трижды пожаловались в редакцию GOROD48 на состояние улицы Ленина. Последнее такое обращение пришло сегодня утром.— Ни пойти, ни проехать. А эта дорога ведёт в фельдшерско-акушерский пункт и к детскому садику. Как в них добираться? Машины с трудом проезжают, и чистить не собираются. Изо дня в день всё без изменений, — комментирует видеоролики их автор.Как рассказали GOROD48 в Гнилушинском территориальном отделе администрации Задонского округа, только за последнюю неделю улицу Ленина чистили несколько раз, но техника не справляется c замерзшим снегом и льдом. В понедельник и вчера вечером на улице работал трактор, на прошлой неделе — грейдер. Но колейность остаётся.— И такая проблема везде — не только у нас в Гнилушах! Что можем — мы всё делаем, — добавили в сельсовете.